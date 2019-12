İlaç etkileşimlerinden ölümlere dikkat

Yeni bir araştırma reçeteli ilaçlarla reçetesiz satılan ilaç ve bazı vitaminlerin aynı anda kullanılmasının ölümcül sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor.



Voice of America’da yayımlanan habere göre, Amerika’da 3 bin orta yaşlı ve üstü hasta üzerinde yapılan araştırmada her 25 kişiden birinin ilaç etkileşimi yüzünden ölme riskiyle karşı karşıya olduğu tespit edildi.



Modern tıp yaşlıların daha uzun yaşamasını sağlıyor. Kronik hastalıklara sahip olsalar da yaşlılıktan kaynaklanan hastalıklar yaygın ve ucuz ilaçlar sayesinde kontrol altında tutulabiliyor. Yaşları 57 ile 85 arasında değişen bir grup üzerinde yapılan araştırma bu kişilerin yüzde 90’ının en az bir reçeteli ilaç kullandığını ortaya koydu. Bu kişilerin yüzde 30’u, en az 5 reçeteli ilaç kullanıyor. Hastaların yaşı ilerledikçe kullandıkları ilaç sayısı da artıyor. Bu ilaçların çoğu, reçetesiz satılan ilaçlar, vitaminler ve diyet hapları.



Chicago Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Doktor Stacy Lindau şöyle konuşuyor: “Yaşlıların aldığı ilaç sayısı giderek artıyor. Bu ilaçlar arasındaki potansiyel etkileşim bizi korkutuyor çünkü bazı hastalarda hayati tehlikeye yol açması mümkün.”



Chicago Üniversitesi araştırmacıları her 25 kişiden birinin bu yüzden ölem tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Çeşitli ilaçların etkileşimi kanamaya yol açıyor. Örneğin Warfarin kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan bir ilaç ancak Warfarin’i aspirinle karıştırmak kanı incelterek kanamaya yol açıyor. Aspirin ve bitki özlü Ginkgo Biloba adlı hapı karıştırmak da kanamaya yol açıyor. Lisinopril yüksek tansiyonu ve kalp hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan bir ilaç ancak potasyum haplarıyla birlikte kullanıldığında kalp ritmini bozuyor. Bazı statin ilaçları da B vitaminiyle birlikte alındığı zaman kas zayıflığı ve kas erimesine neden oluyor.



Chicago Üniversitesi’nden Dima Qato hastaların çeşitli ilaçları aynı anda almadan önce uzmanlara danışmasını tavsiye ediyor. Doktor Qato’ya göre herkesin aldıkları bütün ilaçların yan etkilerini doktorları ve eczacılarıyla konuşması gerekir. Uzmanlar ayrıca, bunun yaşlıların reçeteli ve reçetesiz ilaçları nasıl kullandığının incelendiği ilk araştırma olduğunun altını çiziyor.