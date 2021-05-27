Nova Nordisk'in Başkan Yardımcısı Cem: İlk 10 klinik araştırma ülkesi arasında olabilmemiz için araştırmaları 3 katına çıkarmalıyız

Danimarka Merkezli ilaç firması Nova Nordisk Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem, İstanbul Üniversitesi ve ISPE (uluslararası toplum için ilaç mühendislik) iş birliğinde düzenlenen sempozyuma katıldı. Sempozyumda konuşan Burak Cem, dünya ilaç sektörü ve Türkiye'nin sektördeki durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Cem, tüm dünyada toplam ilaç pazarının yaklaşık yüzde 30’unun biyoteknolojik ilaçlara ait olduğuna değindi ve Türkiye'de de bu gelişmelerle uyumlu olarak biyolojik ürünlerin payının artığının altını çizdi.

Dr. Burak Cem "Biyoteknolojik ilaçların üretimi için de ülkemizde geleceğe dönük, öngörülü adımların atılması çok kritik" dedi.

Cem, Türkiye'nin gelişmiş bir sağlık sistemine sahip olmasına karşın, günün şartlarına adapte olabilmek adına yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin de önemli olduğunu vurguladı. Cem şöyle konuştu:

"Değişikliğe değil aksiyona ihtiyacımız var. Dış örneklere bakılarak, her ülkede olduğu gibi kritik tedavi alanları ve ilaç listelerinin oluşturulması ve üretim stratejinin bu ihtiyaçlara göre belirlenmesi önemli.”

"Araştırma sayısını 3 katına çıkarmalıyız"

Burak Cem, Ar-Ge ve klinik araştırma konusuna ilaç sektörünün üniversitelerle yapacağı iş birliğinin önemine dikkat çekti. Cem Türkiye'nin ilaç pazarıyla ilgilide şunları kaydetti:

"Ülkemizin ilaç pazarı büyüklüğünde dünyada 17’nci sırada yer alırken, toplam klinik araştırma sayısında 26’ncı sırada yer aldığını görüyoruz. Dünyadaki ilk 10 klinik araştırma ülkesi arasına girebilmemiz için, araştırma sayısını yaklaşık olarak üç katına çıkarmamız gerekiyor."

Ayrıca Burak Cem, Nova Nordisk'in yakın zamanda Türkiye'de yapacağı ve toplamda 200 kişinin istihdam edilmesi hedeflenen yatırım planını da duyurdu.