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Yaşam

İlaç deneyinde 14 çocuk öldü

Arjantin’de çocuklarda zaatürrenin önlenmesi için İngiliz ilaç şirketinin geliştirdiği aşının deneyleri sırasında, 14 çocuk öldü

18 Ağustos 2008 03:00

Arjantin’de çocuklarda zaatürrenin önlenmesi için bir İngiliz ilaç şirketi tarafından geliştirilen aşının klinik deneyleri sırasında, 14 çocuğun hayatını kaybetmesi ülkeyi karıştırdı.
Dünyanın en büyük ikinci ilaç firması İngiliz Glaxo-SmithKline (GSK), klinik testler aşamasında olan Synflorix isimli yeni ilacını Arjantin, Şili ve Panama ile gelişmekte olan bazı Avrupa ülkelerindeki çocuklar üzerinde deniyordu. Ancak aşının, Latin Amerika’da 14 çocuğun ölümüyle bağlantılı olabileceği öne sürülmesi üzerine Arjantin Gıda ve İlaç Dairesi soruşturma başlatma kararı aldı.
Yetkililer, aşının, firmanın deneyine katılan 19 bin bebekten Arjantin’de 12, Panama’da da iki bebeğin ölümünden sorumlu olabileceğini savunuyor. İddialara göre ilaç şirketi, aşıyı çocuklara uygulamadan önce eğitimsiz birçok anne ve babaya aşının henüz deney aşamasında olduğunu söylemedi.

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