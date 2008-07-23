İlaç alırken dikkat!

Sağlık Bakanlığı, sahte ambalaja konulan ve üstüne korsan kupür basılan ilaçların piyasada yaygınlaşması üzerine eczacı odaları ile ilaç firmalarını resmî yazıyla uyardı.



25 ayrı ilacın sahte kutularda satıldığını belirten Bakanlık, bunların arasında kullanım tarihi geçmiş ürünler de olabileceğine dikkat çekti. Şüpheli ilaçları tek tek sıraladıktan sonra, söz konusu ürünlerin eczane ve hastanelerden toplatılmasını istedi.



Kara listede ağırlık olarak, tansiyon, şeker, depresyon ve kanser ilaçları bulunuyor. Ürünlerin ortak özelliği fazla tüketilmesi ve pahalı olması. Türkiye'deki ilaç sahteciliği en çok ambalaj üzerinden yapılıyor. Kutuları taklit eden kişiler, reçetelere eklediği sahte kupürleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na göndererek milyarlarca YTL haksız kazanç elde ediyor. SGK, hastaya verilen ilacı kupür üzerinden takip ederek ödeme yaptığı için usulsüzlüğün önüne geçilemiyor. Ayrıca Hazine vergi kaybına uğruyor.



Sahte ilaç önlenemiyor



Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 2 Temmuz'da Mersin'de yapılan operasyonda ele geçirilen sahte ambalajlı ilaçlar konusunda 13 firmaya uyarı yazısı gönderdi. Şirketlerin ürettiği ilaçların sahte kutularla piyasaya sürüldüğünü belirten bakanlık, depo, hastane ve eczane kontrolü yapılarak sahte ürünlerin tespitini istedi. Sahte ilaçlarla orijinallerinin değiştirilmesi firmalara görev olarak yüklendi. Gerekli adımların atılmaması halinde firmanın ürettiği bütün ilaçların toplatılacağı uyarısında bulundu. Bakanlığın yazısına rağmen halk sağlığı açısından büyük risk taşıyan ilaçlar henüz toplatılmadı.



Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan da toplama konusunda herhangi bir işlem yapılmadığını belirtti. Sahte kutulu ilaçla gerçeğini ayırt etmenin çok zor olduğunu vurgulayan Saydan, şunları söyledi:

"Naylon kutuların içindeki ürünlerin gerçek ilaç olup olmadığını bilmiyoruz. Eczaneler depo ve firmadan gelen ilaçları orijinal kabul edip hastalara veriyor." Sahte kutulu ilaçlar arasında en çok şeker, tansiyon, depresyon ilaçları bulunuyor."



Kara listedeki ilaçlar şu tedavilerde kullanılıyor:

Anksiyete, epilepsi-sara, şizofren, astım, koah, nefes darlığı, kanser için ağızdan besleme solüsyonları, antibiyotik, nöropatik ağrı ve şeker hastaları için insülin.



