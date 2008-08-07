İlaç alerjisi nasıl tedavi edilir?

İlaç alerjisi bulguları ile gelen çocukta, bu bulguları ortadan kaldıracak antialerjik tedavi yapılmalı, tanı için gerekli işlemler tamamlanmalıdır.



Gerçekten reaksiyon gösterilen ilaçtan alerjik olduğu şüpheleniliyorsa, gerekmedikçe bu ilaç kullanılmamalı ancak alternatif ilaç önerisinde bulunulmalıdır. Çocuğun bu ilaca alerjik olduğu aileye bildirilmeli, dosyasının üzerine yazılmalı ve herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurusunda belirtmek üzere eline bir belge verilmelidir. Bazı ilaçlar, sadece kendileri değil ona benzeyen ilaçların da alerjisi ile birliktedir. Yandaş alerjiler konusunda da aileye bilgi verilmelidir. Eğer alerjik olan ilaç kullanılmadığı durumda hayatı tehdit edici bir enfeksiyon ya da hastalık olacaksa çocuk alerji uzmanının kontrolünde o ilaca karşı hızlı duyarsızlaştırma programı uygulanmalıdır.



Anafilaksi bulguları olan olgularda bu bulguların olması durumunda kullanılacak acil ilaçlar hastanın yanında bulundurulmalıdır. Bir ilaca karşı alerjisi olan çocuğun hayatının ilerleyen dönemlerinde bir başka ilaca karşı da alerjisinin olabileceği aileye hatırlatılmalıdır. Ancak astım ya da alerjik rinit gibi hastalığı olan çocuklarda ilaç alerjisi sıklığının normalden daha yüksek olmadığı ancak bulgularının daha ağır olduğu bilinmelidir.



(cocukalerjiklinigi.com)

