İlaç alerjisi bulguları nelerdir?

İlaç alerjisi bulguları, ilaç alındıktan sonra çok kısa süre içinde veya günler sonra çıkabilir. Çok kısa süre içinde çıkan (dakikalar ve saatler içinde) bulgular genelde ağır ve hatta hayatı tehdit edici olabilir. Ancak geç çıkan bulgular daha hafiftir.



Bu bulgular, ağızla alınan ilaçlarda daha az ama enjeksiyonlar ile daha fazla görülür. İlaç alındıktan sonra deride kaşıntılı döküntü (kurdeşen), ağız etrafında ve göz etrafında şişlik (anjioödem), karın ağrısı, baş dönmesi, göğüste sıkışma, nefes darlığı hatta bazen bilinç bulanıklığı olabilir. Bilinç bulanıklığının nedeni tansiyondaki düşmedir. Hayatı tehdit eden birden çok bulgunun görüldüğü sıklıkla nefes alma zorluğu ve yaygın döküntü olan bu tabloya anafilaksi denir. Ancak ilaç alerjisi bulgusu sadece bir deride ürtikerden hayatı tehdit eden anafilaksiye kadar değiştiği unutulmamalıdır. Ses tellerinin bulunduğu bölgenin tutuluşu olan laringospazm en önemli ölüm nedenidir.



Ancak bazen ilaçların kullanıldığı dönemdeki örneğin bir enfeksiyon döneminde kullanılan antibiyotik ile çıkan döküntü veya benzeri bulgular bu ilaca değil enfeksiyona bağlı olabilir. Bazen yanlışlıkla ilaç alerjisi olarak algılanan bu durum ilacın kesilmesi ile enfeksiyonun hayatı tehdit etmesine yol açabilir. Bu nedenle bulguların ilaç alerjisine bağlı olup olmadığı konusunda Çocuk Alerji uzmanına danışılmalıdır.



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