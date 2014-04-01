AKP ve CHP'nin 'biz kazandık' dediği Yalova'da oylar yeniden sayılacak

Yalova'da CHP ve AKP'nin yaptığı itirazlar üzerine saat 14.00'te toplanan İl Seçim Kurulu, saat 17.00'de itirazların kabul edildiği kararını açıkladı. Kurul, iki partinin itirazlarda bulunduğu toplam 124 sandıktaki oyların yeniden sayılacağını duyurdu.

30 Mart yerel seçimleri, Yalova’da AKP ile CHP arasında çekişmeli bir yarışa sahne oldu. Sandıktan çıkan resmi olmayan sonuca göre, AKP’li aday Yakup Bilgin Koçal, 26 bin 893 oy alarak, 26 bin 892 oy alan CHP’li Vefa Salman’ı sadece 1 oyla geride bıraktı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce adaylar arasında 1 oy fark olduğu açıklanan Yalova’da belediye seçimini AKP’nin değil CHP’nin kazandığını belirterek, “Bunlar AKP’nin meydanda kaybettiği seçimi masa başında alma çabaları. Bizim zafer sevincimize mani olmak için yapılmıştır. Yalova’da seçimi AKP 1 oyla almadı. 28 oyla CHP aldı” dedi. AKP Yalova Milletvekili Temel Coşkun ise, " Bize göre 106 oyla seçimin galibiyiz, öndeyiz" dedi.

İnce, şu bilgileri paylaştı, “1137 nolu sandıkta CHP’nin 154 oyu 1 olarak yazılmış. Yine 1070 nolu sandıkta 135 oyu 0 olarak yazılmış. Dolayısıyla 289 oyumuz yok. AKP’nin 1036 nolu sandıkta 136 oyu 0 olarak yazılmış. 1045 nolu sandıkta da 123 oyu 0 yazılmış. AKP’nin de burada 259 oyu eksik yazılmış. Çıkardığınız zaman 28 yapıyor. Yani biz 28 oyla seçimi aldık. Sadece ilk birleştirme tutanaklarına 1 oy diye yazıldığı için böyle bir sonuç çıktı. İtiraz süresi henüz gerçekleşmediği için kafa karışıklığına gerek yok."

AKP: 106 oyla biz kazandık

Muharrem İnce’nin ardından Yalova Adliyesi'nde AKP Yalova Milletvekili Temel Coşkun, adayları Yakup Koçal, İl Başkanı Mustafa Pehlivan ve partililerle birlikte bir basın açıklaması yaptı. Yalova'da seçimlerin bitmediğini ve sayımın devam ettiğini dile getiren Coşkun, şöyle konuştu: "Değerli arkadaşlar, seçim bitmedi daha Yalova'da. Sayımlar devam ediyor. Gidiyor, geliyor. Akşamın saatlerinde sizin de bildiğiniz gibi CHP az bir farkla önde gözüktü, çıktı. Sonraki aşamada biz 1 oyla geçtik. Şu anda hala geçerli olan o. İtirazlar tabi var. O itirazların değerlendirmesi yapılıp neticeleninceye kadar Belediye Başkanımız Yakup Bilgin Koçal'dır. Onların da itirazları var, bizim de yeni itirazlarımız var. Yeni bulgular, gelişmeler var. Şu anki bizim hesabımıza göre, yaptığımız son incelemeye göre bizim aldığımız oyları başka partiye gitmesiyle arada 106 oyluk bir fark var. Bize göre 106 oyla seçimin galibiyiz, öndeyiz."

YSK kararını verdi

CHP ve AKP'nin yaptığı itirazlar üzerine saat 14.00'te toplanan İl Seçim Kurulu, saat 17.00'de itirazların kabul edildiği kararını açıkladı. Kurul, iki partinin itirazlarda bulunduğu toplam 124 sandıktaki oyların yeniden sayılacağını duyurdu.