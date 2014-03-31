CHP: Yalova’yı 28 oy fark ile aldık, AKP: 106 oyla seçimin galibiyiz

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce adaylar arasında 1 oy fark olduğu açıklanan Yalova’da belediye seçimini CHP’nin kazandığını belirterek, “Bunlar AKP’nin meydanda kaybettiği seçimi masa başında alma çabaları. Bizim zafer sevincimize mani olmak için yapılmıştır. Yalova’da seçimi AKP 1 oyla almadı. 28 oyla CHP aldı” dedi. AKP Yalova Milletvekili Temel Coşkun ise, " Bize göre 106 oyla seçimin galibiyiz, öndeyiz" dedi.



İnce, şu bilgileri paylaştı, “1137 nolu sandıkta CHP’nin 154 oyu 1 olarak yazılmış. Yine 1070 nolu sandıkta 135 oyu 0 olarak yazılmış. Dolayısıyla 289 oyumuz yok. AKP’nin 1036 nolu sandıkta 136 oyu 0 olarak yazılmış. 1045 nolu sandıkta da 123 oyu 0 yazılmış. AKP’nin de burada 259 oyu eksik yazılmış. Çıkardığınız zaman 28 yapıyor. Yani biz 28 oyla seçimi aldık. Sadece ilk birleştirme tutanaklarına 1 oy diye yazıldığı için böyle bir sonuç çıktı. İtiraz süresi henüz gerçekleşmediği için kafa karışıklığına gerek yok."

AKP: 106 oyla biz kazandık

Muharrem İnce’nin ardından Yalova Adliyesi'nde AKP Yalova Milletvekili Temel Coşkun, adayları Yakup Koçal, İl Başkanı Mustafa Pehlivan ve partililerle birlikte bir basın açıklaması yaptı. Yalova'da seçimlerin bitmediğini ve sayımın devam ettiğini dile getiren Coşkun, şöyle konuştu: "Değerli arkadaşlar, seçim bitmedi daha Yalova'da. Sayımlar devam ediyor. Gidiyor, geliyor. Akşamın saatlerinde sizin de bildiğiniz gibi CHP az bir farkla önde gözüktü, çıktı. Sonraki aşamada biz 1 oyla geçtik. Şu anda hala geçerli olan o. İtirazlar tabi var. O itirazların değerlendirmesi yapılıp neticeleninceye kadar Belediye Başkanımız Yakup Bilgin Koçal'dır. Onların da itirazları var, bizim de yeni itirazlarımız var. Yeni bulgular, gelişmeler var. Şu anki bizim hesabımıza göre, yaptığımız son incelemeye göre bizim aldığımız oyları başka partiye gitmesiyle arada 106 oyluk bir fark var. Bize göre 106 oyla seçimin galibiyiz, öndeyiz."

‘Kafaları bulandırmak istiyorlar’

Coşkun'un açıklamasının ardından İnce, partililerle bir kez daha basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçimin galibinin kendileri olduğunu ifade eden İnce, "Klasik bir AKP oyunuyla karşı karşıyayız. Kafaları bulandırmak istiyorlar. Bilgi kirliliği yaratıyorlar. Şimdi bakınız. Çok net bir şekilde söylüyorum. Birleşme tutanaklarında bir hata yapıldığını gördük. Biz gördük, AKP'liler gördü. 1137 numaralı sandık. İsim veriyoruz. 1137 numaralı sandıkta 154 olan oyumuz 1 olarak yazılmış. Yani orada 153 oyumuz sisteme dahil edilmemiş. Dolayısıyla biz 152 oyla öndeyiz demektir. Bunu bildikleri halde Çin işkencesi çektiriyorlar. Sırf 2 gün itiraz sürelerini kullanmak için, 2 gün daha belediye başkanını koltukta oturtmak için bu oyunlara başvuruyorlar. Bunlara gerek yok." ifadesini kullandı.

Her şeyin açıkça ortada olduğunu kaydeden İnce, "AKP seçimi kazanmış olsaydı davulları, zurnaları çaldırmaz mıydı? Bunu herkes biliyor. Orada net olarak görüyorlar zaten. 'Bizim de bir itirazımız var, 106 oy öndeyiz' diyorlar. Hangi sandıkta adı yok. İtiraz yapıldı mı, hayır yapılmadı. Öyle bir itirazlarını kayıtlara geçmediler. İtirazları yok. Böyle bir sandık adı da vermiyorlar. Sadece o itiraz süresini kullanmak için 2 gün daha Çin işkencesi yaptırıyorlar. Hiç sorun değil. Arkadaşımız 2 gün daha oturabilir koltukta, rahat etsin." diye konuştu.