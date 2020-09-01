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Koronavirüs

İl Sağlık Müdürü: Karantinada olması gereken 262 kişi dışarıda

01 Eylül 2020 20:58

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. üyesi Muhammet Ali Oruç, kentte Koronavirüs testi pozitif çıkan ya da şüpheli temas nedeniyle evlerinde karantinada olması gereken 262 kişinin konutlarında bulunamadığını söyledi.

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