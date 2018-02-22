İl Sağlık Müdürlüğü TK 800 sayılı Bogota-İstanbul yolcularını arıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) TÜRK Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Kolombiya’nın Bogota kentinden İstanbul’a gelen ve rahatsızlanan Recep A. isimli yolcuya tedavi için gittiği hastanede tüberküloz (verem) teşhisi konuldu.Hastalığın teşhisinden sonra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri THY’ye bir yazı göndererek o gün Türk yolcuyla birlikte aynı uçakta bulunan yolcuların bilgilerini istedi.

7 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olay şu şekilde gelişti: Recep A. isimli Türk yolcu, Kolombiya’nın Bogota kentinden İstanbul’a gelmek için Türk Hava Yolları TK 800 sefer sayılı uçağına bindi. Yaklaşık 15 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul’a gelen Recep A. daha sonra rahatsızlığının artması üzerine hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Türk yolcuya tiberküloz (verem) teşhisi konularak tedavi altına alındı. Recep A.’nın uçakla İstanbul’a geldiği bilgisine ulaşan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Hava Yolları’na bir yazı göndererek 7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen Bogota-İstanbul seferinde Recep A., sağında solunda ve arkasında oturan yolculara da hastalığın bulaşabileceği düşüncesiyle yolcuların isimlerini istedi. İsimleri tespit edilen yolcular sağlık kuruluşlarına davet edilerek gerekli tetkiklerin yapılması istenecek.

UÇAK KABİNİ GİBİ ALANDA BULAŞMA RİSKİ YÜKSEK

Bulaştırıcı verem hastası ile sekiz saatlik uçak yolculuğu yapanlar tıbbi olarak temaslı (risk altında) kabul ediliyor. Tüberküloz hastalığı (verem) mycobacterium tuberculosis isimli bir mikrop aracılığı ile oluşan bulaşıcı bir hastalık. Bulaştırıcı tüberküloz hastası bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması ile havaya karışan basillerin solunum yolu ile sağlıklı bir insanın akciğerlerine ulaşması ile hastalık bulaşmaktadır. Verem hastalarının bulaştırıcı olduğu dönem hastalığın başlangıç dönemidir. Tedaviye başlandıktan yaklaşık 3 hafta sonra hemen hemen tüm verem hastalarının bulaştırıcılığı kaybolur. Basiller güneş görmeyen ve yeterince havalandırılmayan ortamlarda saatlerce havada asılı kalabilirler.

Verem, hava yolu ile bulaşan bir hastalık olduğundan tedavi görmeyen bulaşıcı verem hastası ile aynı havayı uzun süre soluyanlara, özellikle aynı evde yaşayanlara mikrobun bulaşma olasılığı daha fazladır. Vücut direncini düşüren hastalıklar (şeker hastalığı, kronik böbrek hastalığı, kanser, HIV-AIDS, organ nakli gibi),ağır beslenme bozukluğu ve düşük vücut ağırlığı ,uzun süreli bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanımı,düzenli tedavi almamış eski tüberküloz hastaları,tüberküloz basili ile son iki yıl içinde karşılaşan kişiler,bebekler ve çocuklar (özellikle 5 yaş altı),Yaşlı insanlar risk altındadır.

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