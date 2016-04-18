İl Özel İdaresi, Ensar Vakfı Karaman Şubesi'ne 25 bin lira yardım yapmış

Ensar Vakfı Karaman Şubesi’ne İl Özel İdaresi’nin 25 bin TL yardım yaptığı ortaya çıktı. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, yardım kararında bu paranın vakfın ranza, yatak, koltuk gibi ihtiyaçlarının karşılanması için verildiği belirtildi. Vakfın Karaman Şubesi yatılı kalan küçük çocuklara cinsel istismar olaylarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Cinsel istismar olaylarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı Karaman Şubesi, faaliyetine başlamadan önce 2012’de valiliğe bağlı İl Özel İdaresi’ne başvurarak “öğrenci hizmetleri için ihtiyaç duyulan malzemelerin satın alınmasında kullanılmak üzere” yardım yapılmasını istedi. İl Genel Meclisi, başvuruyu Plan Bütçe Komisyonu’na havale etti. Komisyonun 19 Ekim 2012’de hazırladığı raporda, Ensar Vakfı’nın Bakanlar Kurulu’nun 16 Ağustos 2012 tarihli kararıyla vergi muafiyetine hak kazandığı ve kamu yararına çalışan vakıf olarak tescil edildiği belirtildi.

Ensar’ın yurtlarının övüldüğü raporda, şöyle devam edildi:

Ranza devletten

“Vakfın yurtlarında fakir fukara ailelerinin çocuklarının barındırıldığı, öğrencilerden hiçbir ücret talep etmediklerinden dolayı Ensar Vakfı Karaman Şubesi’nin öğrenci hizmetleri için ihtiyaç duyulan perde, halı, ranza, yatak, büro malzemesi, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, öğrenci ayakkabılığı, öğrenci dolabı, kitaplık, oturma grubu, bilgisayar, yemek masası ve taburenin alınması için, İl Özel İdaresi tarafından proje bütçesinin 25 bin TL’lik kısmının karşılanmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.”

Vali 'habersizdi'

İl Özel İdaresi, 10 Kasım 2012’de meclisteki 4 üyenin karşı oyuyla kararı kabul etti. Karaman Valisi Murat Koca, Ensar Vakfı ve KAİMDER evinde 10 erkek çocuğa cinsel istismar iddialarıyla ilgili CHP heyetine “O yurtlardan haberim yok” demişti.

Ensar Vakfı Başkanı:

Orası yurt değil, misafirhanemiz

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, 3 gün önce bir açıklama yaparak ilk ve ortaokul çocuklarının barındığı hiçbir yurtlarının olmadığını söyledi:

“Bütün faaliyetlerimiz yasal imkânlar dahilinde üniversite ve lise öğrencilerine yönelik yurt ve ev hizmetleri anlamında devam etmektedir. Bunun dışında hiçbir yerde, ilk ve ortaokul için evimiz ya da yurdumuz yoktur. Kaldı ki burası da yurt değil, bahsettiğimiz şube merkezimiz. Şube merkezimizde misafirhane olarak hizmet üretmekte olan bir yer.”