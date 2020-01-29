İl özel idarelerinden ödenek 'hilesi': 500 milyon lira harcandı

Kamu İhale Kanunu’ndaki istisnaları arttıran, AKP iktidarları döneminde il özel idareleri de kanunun arkasından dolaşmanın yolunu buldu. Sadece 25 il özel idaresi, Sayıştay denetimi ve Kamu İhale Kanunu’nun bazı hükümlerine takılmadan 500 milyon lirayı Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’ne harcadı.

Sayıştay denetçileri, 2018 yılında denetimini yaptıkları 25 özel idarenin işlemlerinde “Sayıştay Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu dışında kalan bir alan oluşturulduğunu” tespit etti. Yönetimi, il genel meclisi, il encümeni ve validen oluşan il özel idarelerinin tamamına yakınının Köye Hizmet Götürme Birlikleri’ne kaynak aktarımı ve kullanımında mevzuata aykırılıklar tespit edildi.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine aktarılan ödeneklerin ikinci kez il özel idarelerince Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarıldığının yer aldığı raporda şunlar kaydedildi:

“Bakanlık ve merkezi idare kuruluşları tarafından, aktarılan yatırım ödeneklerinin işin aciliyetine binaen zaman kaybını önlemek amacıyla Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarıldığı belirtilmiştir. Ancak, ödeneklerin birliklere aktarılması Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda düzenlenen harcama ve kontrol süreçlerine riayet edilmemesi sonucunu doğurmaktadır. Her iki düzenlemede de yatırım ödeneklerinin tekrar Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılmasına izin veren bir hüküm bulunmamaktadır.”

Raporda yer alan tespitlere göre, mevzuata aykırı olarak aktarıldığı belirtilen ödeneklerle yapılan işlerden bazıları şöyle:

Amasya: Amasya İl Özel İdaresi’nin yeni hizmet binasının tefriş ve 15 adet taşıt aracı alınması.

Çanakkale: 49 milyon 887 bin TL: Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, imam hatip lisesi öğrenci yurdu, Diyanet Kız Öğrenci Yurdu yapımı.

Çankırı: 902 bin TL: llgaz Yıldıztepe Turizm Alt İstasyonu, kafeterya ve çevre düzenlemesi, mekanik hat ve enerji hattı, trafo onarımı.

Düzce: 18 milyon 370 bin TL: Necmettin Erbakan Halk Kütüphanesi onarımı, merkez okullara kamera, yüzme havuzu, maaş ödeme.

Erzincan: 45 milyon 217 bin TL: Kurtuluş etkinlikleri harcamaları, fuarda ikram edilecek malzeme alımları, kayak tesisi pisti, stadyum yapımı, hastane yapım ve tasfiye işi, vali yardımcıları konağı onarım işi, Kuran kursu, imam hatip ile ilköğretim okul inşaatları ile doğalgaz dönüşümü, kar motoru alımı, emniyet müdürlüğü ile jandarma komutanlığı yapım işleri, kaymakam ve polis lojmanı çevre düzenleme, araç kiralamaları, göçmen haftası etkinlik harcamaları, sosyal tesis programları, turizm haftası hediyelik eşya alım harcamaları.

Kemah Kaymakamı’na alınan 244 bin TL’lik aracın 74 bin TL’si, Tercan Kaymakamı’nın 206 bin TL’lik aracının 131 milyon TL’si, Üzümlü Kaymakamı’nın 179 milyon liralık aracının 104 milyon lirası Köylere Hizmet Götürme Birlik Bütçelerinden karşılandı. Denetçiler, yabancı menşeli sportif çok amaçlı makam aracı almanın köy altyapısı veya köye yönelik hizmet ile ilgisi olmadığının altını çizdi.

Karaman: 23 milyon 304 bin TL: Valilik girişi düzenleme, valilik konutu ve misafirhane onarımı, kaymakamlık konutu onarımı.

Kars: 70 milyon 886 bin TL: Hizmet alımı, imam hatip lisesi onarımı, Çevik Kuvvet ve jandarma binaları onarımı, halı saha yapımı.

Kırıkkale: 191 bin 787 bin TL: Birlik hizmetleri, meclis, encümen huzur hakkı, personel, akaryakıt ve eğitim gideri.

Rize: 10 milyon 327 bin TL: 3 milyon 933 bin TL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum yeri olan Güneysu’nun çeşitli altyapı hizmetlerine harcandı.

Sinop: 5 milyon 726 bin TL: Akaryakıt alımı, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hak edişleri.

Sivas: 250 milyon 777 bin TL: Yükseköğrenim öğrenci yurdu, imam hatip ortaokulu, kent meydanı aydınlatma, dükkan restorasyonu, öğretmenevi yapımı, birliklerin iş ve işlemleri.

Zonguldak: 6 milyon 523 bin TL: Valilik binası açık kapı kapsamında bakım ve onarım, imam hatip ortaokulu yapımı, doğalgaz dönüşümü, tuvaletlerin abdesthaneye dönüştürülmesi.