İl olma hayaliyle kulis yapan 34 ilçe

T24 - Yüksekova ile Cizre'nin hükümet tarafından il yapılacağına ilişkin haberler uzun süredir il olmayı bekleyen ilçelerin kulis faaliyetlerini hızlandırdı. İl olma hayali kuran 34 ilçeden 4'ünün aynı ilden olması dikkat çekiyor.

Behçet Güngör'ün haberi Hükümetin son dönemde terör merkezli sokak eylemlerinin en çok yaşandığı Yüksekova ve Cizre'yi il yapma planı uzun süredir il statüsü isteyen ilçeleri de harekete geçirdi.

İl olmayı bekleyen ilçelerin bağlı olduğu illerin milletvekilleri, bu konuda bir yalanlama olmadığı için eğer böyle bir çalışma varsa kendi ilçelerinin de buna dahil edilmesini talep ediyor. Bu ilçelerin milletvekilleri son iki gündür AK Parti Grup Başkanvekilleri ve İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlıkta kulis faaliyetleri yürütüyorlar.



Bizim ilçeyi mutlaka dahil edin

Bu milletvekilleri, sadece Yüksekova ile Cizre'nin il olmasının yıllardır il olmayı bekleyen ilçelerde büyük tepkiye neden olacağını ifade ediyorlar. Haziran 2011'de seçim olduğunu hatırlatan milletvekilleri, bu tepkilerin sandığa tepki oyu olarak yansıyacağını belirtiyorlar.

Milletvekilleri ayrıca sokak gösterilerinin çok yapıldığı ilçelerin il yapılmasının bu tür eylemlere ödül vermek anlamına geleceğini de vurguluyor. Sözkonusu vekiller kendi ilçelerinin neden il olması gerektiği ile ilgili raporlar da hazırlayarak parti yönetimi vasıtasıyla Başbakana iletiyor.



34 ilçe olmayı bekliyor

İl olmayı bekleyen tam 34 ilçe bulunuyor. Hükümet, kısa vadede ve hepsini olmasa da uzun vadede bu ilçelerin bir çoğunu il yapmayı düşünüyor.



İşte il olmayı bekleyen 34 ilçe:

Akhisar (Manisa), Alanya, Manavgat (Antalya), Anamur, Tarsus (Mersin), Bandırma, Edremit (Balıkesir), Beypazarı, Polatlı, Şereflikoçhisar (Ankara), Hayrabolu (Tekirdağ), Develi (Kayseri), Elbistan (Kahramanmaraş), Erbaa, Niksar, Turhal, Zile (Tokat), Erciş (Van), Ereğli (Konya), Ereğli (Zonguldak), Ergani (Diyarbakır), Fethiye (Muğla), Gebze (Kocaeli), İnegöl (Bursa), İskenderun (Hatay), Kahta (Adıyaman), Kozan (Adana), Lüleburgaz (Kırklareli), Malazgirt (Muş), Midyat (Mardin), Nazilli (Aydın), Siverek (Şanlıurfa), Suşehri (Sivas), Şebinkarahisar (Giresun)





Kriterleri 8 ilçe karşılıyor Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr.İbrahim Güngör yaptığı araştırmaya göre 8 ilçenin il olmaya uygun olduğunu belirtmişti. İle olan uzaklık, merkez nüfusu, ilçe nüfusu, yüz ölçümü, bağlanacak belde ve ilçe sayısı, toplam nüfusu, geçici nüfusu ve kişi başı reel ücret şeklindeki 8 kritere göre Alanya, Bandırma, Fethiye, Ödemiş, Elbistan, Bergama, Erciş ve Ereğli'in il olmaya uygun olduğu tespit edilmişti.