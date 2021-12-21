İl müftülüğünün 15 milyon TL'ye mal olacak yeni bina kararına MHP'den tepki: Cemaate 'yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz' nasıl diyeceksiniz?

Çorum İl Müftülüğü’nün yaklaşık 15 milyon liraya mal olacağı belirtilen yeni yeni hizmet binası yaptırmak için çalışmalara başladı. İmar değişikliği belediye meclisinden geçirilirken 31 Mart seçimlerinde MHP'den belediye başkan adayı olan inşaat mühendisi Kenan Şahin, müftülüğün talebinin israf olduğunu söyleyerek, "Cuma namazlarında cemaate 'yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz' nasıl diyeceksiniz?" dedi.

Çorum İl Müftülüğü mevcut binanın haricinde başka bir bölgede yeni bir hizmet binası yapmak için belediyeden imar değişikliği yapması talebinde bulundu.

Müftülüğün talebi Çorum Belediye Meclisi'nde AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edilerek yer tahsis edildi.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre, tkonomik zorluk içerisindeki vatandaşlar yaklaşık 15 milyon liraya mal olacağı belirtilen yeni bina yapımı için tepki gösterdi. 31 Mart seçimlerinde MHP’den belediye başkanı aday olan inşaat mühendisi Kenan Şahin de yeni binanın israf olduğunu söyledi.

“Mevcut bina yeni ve kullanışlı”

Mevcut müftülük binasının kullanışlı ve yeni olduğuna dikkat çeken Şahin, bir okulun bahçesinin bir kısmı alınarak yeni alan oluşturulduğuna dikkat çekti.

Şehir içi trafiğinin çok ve karışık olduğunu dile getiren Şahin, “Gerçekten bir ihtiyaç mı? Hayır, çünkü mevcut müftülük hizmet binası kullanışlı, ulaşılabilir ve yeni bir bina. Otopark problemi yok, art alanı geniş. İstediğiniz kadar ek bina yapmaya da arsası elverişli. Şehir içi trafiği zaten keşmekeş olan şehrimizin merkezine bir kamu kurumunun taşınması ne kadar doğru?” ifadelerini kullandı.

“Cemaate israf etmeyin nasıl diyeceksiniz?”

Müftülüğün yeni bina talebinin anlaşılır bir tarafı olmadığını savunan Kenan Şahin, “Gösteriş mi? Yoksa artan fetva talepleri mi? Bu şatafat ve lüks talebini cuma namazlarında cemaate ‘yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz.' nasıl diyeceksiniz?

Cumhurbaşkanı ekonomik mücadele veriyoruz derken, 15 milyon TL'lik israfı nasıl izah edeceğiz? Faizdeki parayı bozdurduk mu diyeceğiz? Yoksa namaz sonrası toplanan paralarla mı yaptık diyeceğiz? Nerden bakarsak bakalım, vakti yanlış, yeri yanlış, bu iş yanlış” diyerek, bina yapımından vazgeçilmesini istedi.