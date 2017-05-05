İl müdürlüğünden Mehmet Cengiz'e ait arazideki tescilli köşkle ilgili soruya "Orası özel mülk" cevabı

İş adamı Mehmet Cengiz’e ait, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde kalan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’ndeki inşaat devam ediyor. Çevre aktivisti avukat Eren Can, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne köşk inşaatına eklenen setaltı otoparkı sordu. Müdürlük, "Orası özel mülk. Bilgi için bakanlığa sormamız lazım" yanıtını verdi.

Fethi Paşa Korusu'nun içindeki köşk, şüpheli bir şekilde yanıp kül olmuştu. Cengiz ise köşkün, aslına sadık kalınarak yeniden yapılacağını açıklamıştı.

Otoparka onay

Üsküdar’daki 81 dönümlük arazide, 3 bin ağacın bulunduğu korudaki Hüseyin Avni Paşa Köşkü, 2002 yılında "yıkılmadan korunması gereken 1. sınıf kültür varlığı" olarak tescillendi. 2009 yılında, TMSF tarafından satılığa çıkarılan koruyu ve köşkü, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in satın almıştı. Cengiz, köşkü restore etmek için 2014'te koruma kuruluna başvurdu. Tam da bu sırada bir yangın çıktı ve köşk yok oldu. Tartışmalı şekilde başlayan köşk inşaatı için 19 Mart 2015’te "müze ve kütüphane" yapılmak üzere yapı ruhsatı düzenlendi. Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre, İnşaat sırasında köşkün sahil yoluna cephesi olan tarihi bahçe duvarı ve yeşil örtü yok edildi. Son olarak köşke bir de "setaltı otopark" eklendi. İstanbul 6 Numaralı Kütür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da "setaltı otopark"a onay verdi. İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

"Talimat bekliyoruz"

Avukat Eren Can, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne setaltı otoparka ilişkin alınan kararları sordu. Müdürlük, geçen mart ayının sonunda Can’a skandal niteliğinde bir yanıt yolladı. Yazıda, "Talep konusu bilgi edinme istemi, özel mülkiyete konu bir alan hakkında olması nedeniyle, bilgi edinme kanunu kapsamında işlem yapılıp yapılmayacağına dair Bakanlığımızdan görüş bildirilmesi istenmiş olup, Bakanlığımızdan iletilecek talimatlar doğrultusunda işlem yapılacak” dendi.

Setaltı otopark nedir?

Yükseklik farkı olan arazilerde 2 metreye kadar kazılarak yapılan otoparklara verilen isim. Otoparkın girişi ve çıkışı dışarıdan görülebilir ancak üzeri doğal zeminle örtülür.