İl müdürlüğünde 'İstanbul Sözleşmesi' eylemi yapan kadınlar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İktidarın İstanbul Sözleşmesi'ni hedef almasına karşılık İstanbul'daki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü binasına, "Artık yeter! Kadınlar yaşam güvencesi istiyor" yazılı pankart asan ve gözaltına alınan 7 kedi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

AKP içerisinde İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması için başlayan tartışmayı protesto eden 7 kadın, İstanbul ‘daki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü binasına pankart astı. Bina penceresinden konuşma yapan bir kadın “Kazanılmış haklarımızdan vazgeçmeye hiç niyetimiz yok. İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kalkmayacak.Kadınlar, erkek şiddeti ile yaşamaya mahkûm ediliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı neyi bekliyor? Sosyal medyada ismimizin gündeme düşmesini mi bekliyor?” dedi. Eylemin ardından gözaltına alınan kadınlar Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kadınların ifadelerinin alınmadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş İstanbul Sözleşmesine ilişkin “Nasıl usulünü yerine getirerek bu sözleşme imzalanmışsa, aynı şekilde usulü yerine getirilerek bu sözleşmeden çıkılır” demişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Çalışıp, gözden geçirin. Halk istiyorsa kaldırın. Halkın talebi kaldırılması yönündeyse, buna göre bir karar verilsin. Halk ne derse o olur” talimatı vermişti.