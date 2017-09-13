İl Milli Eğtim Müdürlüğü önünde "Atatürksüz eğitim istemiyoruz" eylemi

Özgür ALTUNCU -Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL, (DHA) EĞİTİM -İş Sendikası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği\'nin de aralarında bulunduğu bazı sendika, dernek ve sivil toplum örgütleri, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde \"Atatürksüz eğitim istemiyoruz\" eylemi yaptı.

\"Atatürksüz eğitime hayır, Atatürksüz müfredat istemiyoruz, Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" şeklinde sloganlar atan kalabalık, Atatürk posterleri de taşıdı. Sultanahmet\'teki İstanbul İl Milliği Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, \"Atatürk\'ü anlatmaya devam edeceğiz. Gerici müfredata hayır\" yazılı pankartın arkasında toplandı.

Grup adına açıklamayı Erkan Aksoy yaptı. Ders kitaplarında Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı konuların yer verilmemesi ilkesinin yeni programda yer almadığını belirten Aksoy, \"9,10, 11 sınıflarda edebiyat derslerinde Atatürk\'le ilgili 23 konu başlığının yeni programda yer almadığı gözükmektedir\" dedi.

ÜMMETÇİ DERS PROGRAMLARININ SORUMLUSU BAKAN İSTİFA ETMELİ...

\" Milli Eğitim Bakanlığı\'nın ümmet bakanlığına dönüştürülmesine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından aldığımız güçle, fiili, demokratik, meşru zeminlerde mücadele edeceğimizi, öğretmenler, veliler, öğrenciler olarak haykırıyoruz\" diyen Aksoy, \" Ümmetçi ders programlarının baş sorumlusu Milli Eğitim bakanını derhal istifaya çağırıyoruz\" şeklinde konuştu.

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