İl Milli Eğitim Müdürü’nün "Alevi köyüne okul yaptırmam" dediği iddiası Bakan Selçuk'a soruldu: Soruşturma başlatıldı mı?

Elazığ'da bir köye okul yapımının İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk tarafından "Alevi köyüne okul yaptırmam" denilerek engellenmeye çalışıldığı iddiası Meclis gündemine taşındı. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, "Elazığ Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk hakkında inceleme başlatılmış mıdır?" diye sordu.

İddiaya göre Elazığ Merkeze bağlı Uzuntarla Köyü’nde bulunan köy okulu, kentte meydana gelen depremin ardından okulun ağır hasar aldığı iddiasıyla yıkımına karar verildi. Okulunun tekrar yapımı için TOKİ tarafından ihalesinin yapıldı. Ancak, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk “Bu Alevi köyüne okul yaptırmam” denilerek okulun yapımını engellenmeye çalıştı. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, skandal iddiayı Meclis gündemine taşıdı. Kenanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle şu soruları yöneltti:

-“Alevi köyüne okul yaptırmam” dediği iddia edilen Elazığ Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk hakkında inceleme başlatılmış mıdır?

-Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle Uzuntarla Köy Okulu için hasar tespit raporu düzenlenmiş midir?

-Okulun yıkım kararı hangi rapora dayanılarak alınmıştır?

-Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanan ve TOKİ tarafından tekrar ihalesi yapılan köy okulunun yapımına Elazığ Milli Eğitim Müdürü neden engel olmaktadır?