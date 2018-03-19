İl Milli Eğitim Müdürü: Çanakkale'yi görmemiş birisine kız verilmez

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çanakkale şehitlerini anma programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bir kızı olduğunu ve bir gün birisi onu istemeye geldiğinde soracağı ilk sorunun "Çanakkale'yi gördün mü" olacağını belirterek, "Çanakkale'yi görmemiş, bu mücadeleyi içine iyi sindirmemiş birisine kız verilmez" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Çanakkale şehitlerini anma programı düzenledi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Çanakkale'yi bir öğretmen olarak her yıl andığımızda şahsi olarak bir cümle kurmak isterim. O da şudur: Çanakkale'yi görmeyen var mı? Çanakkale'ye gidip bu mahşeri izlemeyen var mı? Çanakkale'deki bu kavganın nasıl cereyan ettiğini görmeyen var mı? Hep kendime şu sözü verdim: Bir kızım var ve bir gün birisi istemeye geldiğinde soracağım ilk soru, 'Çanakkale'yi gördün mü?' olacak. 'Çanakkale'deki mücadeleyi gördün mü?' Çanakkale'yi görmemiş, bu mücadeleyi içine iyi sindirmemiş birisine kız verilmez" dedi. (DHA)



