İl il bayram namazı saatleri

T24 - Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 07.04, İstanbul'da 07.19 İzmir'de 07.27, Iğdır'da 06.19, Çanakkale'de ise 07.30'da kılınacak.





Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06.55,

Adıyaman: 06.43,

Afyonkarahisar: 07.14,

Ağrı: 06.23,

Aksaray: 07.00,

Amasya: 06.52,

Ankara: 07.04,

Antalya: 07.14,

Ardahan: 06.24,

Artvin: 06.28,

Aydın: 07.25,

Balıkesir: 07.24,

Bartın: 07.06,

Batman: 06.32,

Bayburt: 06.35,

Bilecik: 07.15,

Bingöl: 06.34,

Bitlis: 06.27,

Bolu: 07.09,

Burdur: 07.15,

Bursa: 07.19,

Çanakkale: 07.30,

Çankırı: 07.01,

Çorum: 06.56,

Denizli: 07.20,

Diyarbakır: 06.35,

Düzce: 07.11,

Edirne: 07.29,

Elazığ: 06.39,

Erzincan: 06.38,

Erzurum: 06.30,

Eskişehir: 07.13,

Gaziantep: 06.47,

Giresun: 06.42,

Gümüşhane: 06.37,

Hakkari: 06.21,

Hatay: 06.52,

Iğdır: 06.19,

Isparta: 07.14,

İstanbul: 07.19,

İzmir: 07.27,

Kahramanmaraş: 06.48,

Karabük: 07.05,

Karaman: 07.03,

Kars: 06.23,

Kastamonu: 07.00,

Kayseri: 06.54,

Kilis: 06.48,

Kırıkkale: 07.01,

Kırklareli: 07.26,

Kırşehir: 06.59,

Kocaeli: 07.16,

Konya: 07.06,

Kütahya: 07.16,

Malatya: 06.43,

Manisa: 07.26,

Mardin: 06.33,

Mersin: 06.58,

Muğla: 07.23,

Muş: 06.30,

Nevşehir: 06.57,

Niğde: 06.57,

Ordu: 06.44,

Osmaniye: 06.51,

Rize: 06.33,

Sakarya: 07.14,

Samsun: 06.50,

Siirt: 06.28,

Sinop: 06.54,

Sivas: 06.47,

Şanlıurfa: 06.41,

Şırnak: 06.26,

Tekirdağ: 07.25,

Tokat: 06.49,

Trabzon: 06.36,

Tunceli: 06.38,

Uşak: 07.18,

Van: 06.22,

Yalova: 07.18,

Yozgat: 06.56,

Zonguldak: 07.08''

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bayram namazı saat 07.03'de kılınacak.



