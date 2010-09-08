İl il bayram namazı saatleri

T24 - Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 07.04, İstanbul'da 07.19 İzmir'de 07.27, Iğdır'da 06.19, Çanakkale'de ise 07.30'da kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 06.55,
Adıyaman: 06.43,
Afyonkarahisar: 07.14,
Ağrı: 06.23,
Aksaray: 07.00,
Amasya: 06.52,
Ankara: 07.04,
Antalya: 07.14,
Ardahan: 06.24,
Artvin: 06.28,
Aydın: 07.25,
Balıkesir: 07.24,
Bartın: 07.06,
Batman: 06.32,
Bayburt: 06.35,
Bilecik: 07.15,
Bingöl: 06.34,
Bitlis: 06.27,
Bolu: 07.09,
Burdur: 07.15,
Bursa: 07.19,
Çanakkale: 07.30,
Çankırı: 07.01,
Çorum: 06.56,
Denizli: 07.20,
Diyarbakır: 06.35,
Düzce: 07.11,
Edirne: 07.29,
Elazığ: 06.39,
Erzincan: 06.38,
Erzurum: 06.30,
Eskişehir: 07.13,
Gaziantep: 06.47,
Giresun: 06.42,
Gümüşhane: 06.37,
Hakkari: 06.21,
Hatay: 06.52,
Iğdır: 06.19,
Isparta: 07.14,
İstanbul: 07.19,
İzmir: 07.27,
Kahramanmaraş: 06.48,
Karabük: 07.05,
Karaman: 07.03,
Kars: 06.23,
Kastamonu: 07.00,
Kayseri: 06.54,
Kilis: 06.48,
Kırıkkale: 07.01,
Kırklareli: 07.26,
Kırşehir: 06.59,
Kocaeli: 07.16,
Konya: 07.06,
Kütahya: 07.16,
Malatya: 06.43,
Manisa: 07.26,
Mardin: 06.33,
Mersin: 06.58,
Muğla: 07.23,
Muş: 06.30,
Nevşehir: 06.57,
Niğde: 06.57,
Ordu: 06.44,
Osmaniye: 06.51,
Rize: 06.33,
Sakarya: 07.14,
Samsun: 06.50,
Siirt: 06.28,
Sinop: 06.54,
Sivas: 06.47,
Şanlıurfa: 06.41,
Şırnak: 06.26,
Tekirdağ: 07.25,
Tokat: 06.49,
Trabzon: 06.36,
Tunceli: 06.38,
Uşak: 07.18,
Van: 06.22,
Yalova: 07.18,
Yozgat: 06.56,
Zonguldak: 07.08''
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bayram namazı saat 07.03'de kılınacak.