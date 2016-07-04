İl il bayram namazı saatleri

Bayram namazı yarın Ankara'da 06.11, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.37, Çanakkale'de 06.36, en doğu uçtaki Iğdır'da ise 05.26'da kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, illerdeki bayram namazısaatleri şöyle:
Adana: 06.08, Adıyaman: 05.54, Afyonkarahisar: 06.23, Ağrı: 05.30, Aksaray: 06.10, Amasya: 05.57, Antalya: 06.27, Ardahan: 05.28, Artvin: 05.32, Aydın: 06.36, Balıkesir: 06.31, Bartın: 06.08, Batman: 05.43, Bayburt: 05.40, Bilecik: 06.21, Bingöl: 05.43, Bitlis: 05.37, Bolu: 06.14, Burdur: 06.26, Bursa: 06.25, Çankırı: 06.06, Çorum: 06.01, Denizli: 06.31, Diyarbakır: 05.46, Düzce: 06.15, Edirne: 06.31, Elazığ: 05.48, Erzincan: 05.44, Erzurum: 05.37, Eskişehir: 06.20, Gaziantep: 05.59, Giresun: 05.46, Gümüşhane: 05.43, Hakkari: 05.33, Hatay: 06.06, Isparta: 06.25, Kahramanmaraş: 06.00, Karabük: 06.08, Karaman: 06.16, Kars: 05.28, Kastamonu: 06.03, Kayseri: 06.03, Kırıkkale: 06.08, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.07, Kilis 06.01, Kocaeli: 06.20, Konya: 06.17, Kütahya: 06.23, Malatya: 05.53, Manisa: 06.35, Mardin: 05.45, Mersin: 06.11, Muğla: 06.35, Muş: 05.39, Nevşehir: 06.06, Niğde: 06.08, Ordu: 05.48, Osmaniye: 06.04, Rize: 05.37, Sakarya: 06.18, Samsun: 05.53, Siirt: 05.39, Sinop: 05.56, Sivas: 05.54, Şanlıurfa: 05.54, Şırnak: 05.38, Tekirdağ: 06.29, Tokat: 05.55, Trabzon: 05.40, Tunceli: 05.46, Uşak: 06.27, Van: 05.32, Yalova: 06.23, Yozgat: 06.03, Zonguldak: 06.11.''
Lefkoşa'da ise bayram namazı saat 06.19'da kılınacak.