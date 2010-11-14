İl il bayram namazı saatleri

T24 - Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Kurban Bayramı namazı 16 Kasım Salı sabahı Ankara'da 07.17, İstanbul'da 07.36, İzmir'de 07.36, Iğdır'da 06.32 Çanakkale'de ise 07.44’de kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Kurban Bayramı namazı 16 Kasım Salı sabahı Ankara'da 07.17, İstanbul'da 07.36, İzmir'de 07.36, Iğdır'da 06.32 Çanakkale'de ise 07.44’de kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
“Adana: 06.59, Adıyaman: 06.49, Afyonkarahisar: 07.23, Ağrı: 06.36, Aksaray: 07.08, Amasya: 07.07, Ankara: 07.17, Antalya: 07.17, Ardahan: 06.41, Artvin: 06.45, Aydın: 07.31, Balıkesir: 07.36, Bartın: 07.25, Batman: 06.38, Bayburt: 06.49, Bilecik: 07.29, Bingöl: 06.44, Bitlis: 06.36, Bolu: 07.25, Burdur: 07.21, Bursa: 07.33, Çanakkale: 07.44, Çankırı: 07.16, Çorum: 07.11, Denizli: 07.26, Diyarbakır: 06.42, Düzce: 07.27, Edirne: 07.48, Elazığ: 06.48, Erzincan: 06.50, Erzurum: 06.43, Eskişehir: 07.26, Gaziantep: 06.51, Giresun: 06.58, Gümüşhane: 06.52, Hakkari: 06.27, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.32, Isparta: 07.20, İstanbul: 07.36, İzmir: 07.36, Kahramanmaraş: 06.54, Karabük: 07.22, Karaman: 07.08, Kars: 06.38, Kastamonu: 07.18, Kayseri: 07.03, Kilis: 06.51, Kırıkkale: 07.14, Kırklareli: 07.45, Kırşehir: 07.10, Kocaeli: 07.31, Konya: 07.13, Kütahya: 07.27, Malatya: 06.51, Manisa: 07.35, Mardin: 06.38, Mersin: 07.01, Muğla: 07.28, Muş: 06.39, Nevşehir: 07.06, Niğde: 07.04, Ordu: 07.00, Osmaniye: 06.56, Rize: 06.50, Sakarya: 07.30, Samsun: 07.07, Siirt: 06.35, Sinop: 07.14, Sivas: 07.00, Şanlıurfa: 06.46, Şırnak: 06.32, Tekirdağ: 07.42, Tokat: 07.