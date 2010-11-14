T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İl il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini açıkladı.

14 Kasım 2010 02:00

T24 - Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Kurban Bayramı namazı 16 Kasım Salı sabahı Ankara'da 07.17, İstanbul'da 07.36, İzmir'de 07.36, Iğdır'da 06.32 Çanakkale'de ise 07.44’de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Kurban Bayramı namazı 16 Kasım Salı sabahı Ankara'da 07.17, İstanbul'da 07.36, İzmir'de 07.36, Iğdır'da 06.32 Çanakkale'de ise 07.44’de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06.59, Adıyaman: 06.49, Afyonkarahisar: 07.23, Ağrı: 06.36, Aksaray: 07.08, Amasya: 07.07, Ankara: 07.17, Antalya: 07.17, Ardahan: 06.41, Artvin: 06.45, Aydın: 07.31, Balıkesir: 07.36, Bartın: 07.25, Batman: 06.38, Bayburt: 06.49, Bilecik: 07.29, Bingöl: 06.44, Bitlis: 06.36, Bolu: 07.25, Burdur: 07.21, Bursa: 07.33, Çanakkale: 07.44, Çankırı: 07.16, Çorum: 07.11, Denizli: 07.26, Diyarbakır: 06.42, Düzce: 07.27, Edirne: 07.48, Elazığ: 06.48, Erzincan: 06.50, Erzurum: 06.43, Eskişehir: 07.26, Gaziantep: 06.51, Giresun: 06.58, Gümüşhane: 06.52, Hakkari: 06.27, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.32, Isparta: 07.20, İstanbul: 07.36, İzmir: 07.36, Kahramanmaraş: 06.54, Karabük: 07.22, Karaman: 07.08, Kars: 06.38, Kastamonu: 07.18, Kayseri: 07.03, Kilis: 06.51, Kırıkkale: 07.14, Kırklareli: 07.45, Kırşehir: 07.10, Kocaeli: 07.31, Konya: 07.13, Kütahya: 07.27, Malatya: 06.51, Manisa: 07.35, Mardin: 06.38, Mersin: 07.01, Muğla: 07.28, Muş: 06.39, Nevşehir: 07.06, Niğde: 07.04, Ordu: 07.00, Osmaniye: 06.56, Rize: 06.50, Sakarya: 07.30, Samsun: 07.07, Siirt: 06.35, Sinop: 07.14, Sivas: 07.00, Şanlıurfa: 06.46, Şırnak: 06.32, Tekirdağ: 07.42, Tokat: 07.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24