İl geneli seviye sınavları kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, "amaca hizmet etmediği" gerekçesiyle il genelinde gerçekleştirilen seviye tespit ve başarı değerlendirme sınavlarını kaldırdı.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, konuya ilişkin yayımladığı genelgede, ölçme ve değerlendirme konusuna değinerek, buna yönelik uygulamaların "performansı çok yönlü açığa çıkaran uygulamalar olması gerektiğini" ifade etti.



Öğretim programlarında, "öğrencilerin başarıları hakkında yargıya varılması amacıyla yapılan 'değer biçmeye' dayalı ölçme ve değerlendirme uygulamalarının, öğrencilerin kazanımlarına ulaşma seviyelerini doğru ölçecek nitelikte hazırlanmasının öneminin anlatıldığını" vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:



"Ancak öğretim programlarının yaklaşımıyla örtüşmeyen, öğrencinin bilgisinin ölçülmesine ağırlık vererek tek yönlü ölçüm yapan, ilgili sınıf düzeyinin kazanımlarıyla ilişkisiz madde kökleriyle oluşturulan, öğretim programlarıyla çelişen, geçerliliği düşük başarı değerlendirme sınavlarının önceki yıllardaki uygulamalarının öğrenci ve veliler üzerinde farklı sıkıntılara

yol açtığı, il düzeyinde düzenlenen ve merkezi olmayan bu sınavların öğrenci ve velileri yanlış yönlendirdiği yönünde Bakanlığımıza bilgiler ulaşmaktadır.



12 Kasım 2007 tarihli genelgeyle Seviye Belirleme Sınavları'nın bir yarışma ve sıralama amacına yönelik olmayan ve öğretim programlarında hedeflenen kazanımları elde etme seviyesinin ölçülmesine yönelik sorularla yapılacağı ifade edilmiş ve yenilenen öğretim programlarının felsefesini yansıtacak soruların her yıl yürürlükte olan öğretim programlarındaki kazanımlardan yola çıkılarak yapılacağı belirtilmiştir.



Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve 26 Ekim 2007 tarihli Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi hükümleri doğrultusunda Bakanlığımızca öğretim yılı sonunda merkezi düzeyde Seviye Belirleme Sınavları'nın yapılması ve okul düzeyinde de her dönem en az her dersten bir kez ortak sınavın düzenlenmesi nedeniyle okullarda yapılan her türlü başarı

değerlendirme ve seviye tespit sınavlarının yapılmasının, öğretim programlarının varmak istediği amaca hizmet etmeyeceği değerlendirilmektedir." Çelik, bu nedenle dönem içinde veya yıl sonunda il düzeyinde okullarda seviye tespit ve başarı değerlendirme sınavlarının yapılmaması talimatı verdi.