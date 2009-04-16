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Yaşam

İl Genel Meclisi Başkanını kene ısırdı

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında mesire alanı açılışına katılan Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Beştaş'ı, kene ısırdı.

16 Nisan 2009 03:00

Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Atalay Beştaş'ı, kene ısırdı.

Alınan bilgiye göre, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Höyük Tepe Mesire Alanı'nın açılışına katılan İl Genel Meclisi Başkanı Atalay Beştaş, açılışın ardından gittiği evinde, bacağında ağrı hissetti.

Baldırında bir kene olduğunu fark eden Beştaş, keneyi çıkardıktan sonra Yalova Devlet Hastanesine gitti.

Hastanede kan örnekleri alınan Beştaş, daha sonra taburcu edildi. Beştaş'ın bacağından çıkartılan kenenin, laboratuvarda incelendiği bildirildi.


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