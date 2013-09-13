Emniyet Müdürü’ne göre Denizli’yi ‘sakızlı provokatörler’ karıştırdı

Denizli Emniyet Müdürü Zeki Bulut, kentte, enerji dolu bir grup gençle polisi karşı karşıya getirip, daha sonra çıkan olayları gülümseyerek ve sakız çiğneyerek keyifle izleyen provokatörler olduğunu ileri sürdü.

Denizli Emniyet Müdürü Zeki Bulut, “Herkes demokratik hakkını elbette kullanacaktır. Ancak, Türkiye’nin en sakin kentlerinden biri olan Denizli’yi karıştırmak için birileri gençleri fena şekilde kullanıyor. Büyük provokasyon var. 10-15 kişilik bir grup; bu kişileri ben Denizli halkına şikayet ediyorum” dedi.

Denizli’de, dün akşam saatlerinde yaklaşık 200 kişinin 12 Eylül Askeri Darbesi’ni protesto etmek için eylem yaptığını, sonrasında grubun dağıldığını, ancak yaklaşık 50 gencin olay çıkartmak için polise saldırdığını söyleyen İl Emniyet Müdürü Zeki Bulut, provokatör iddiasını ortaya attı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ferah Işık’ın haberine göre, biber gazı kullanılması nedeniyle vatandaşlardan özür dileyen Denizli Emniyet Müdürü, “ TOMA ’lardan su sıkıldı, biber gazı atıldı. Esnaf ve halktan özür diliyorum. Ancak, polis iki saati aşkın süre sabırla bekledi. Her türlü provokasyona, tahriklere rağmen sadece bekledik. Çünkü, bu ülkede yaşayan herkesin eylem yapma hakkı vardır. Ancak, Türkiye’nin en sakin kentlerinden biri olan Denizli’yi birileri karıştırmak istiyor. Bunun için de gençler kullanılıyor” dedi.

Denizlililere şikayet etti

Yaşananlara tepki gösteren Emniyet Müdürü Bulut, “Denizli’de 10-15 kişilik bir grup var. Bu kişileri kınıyorum. Bunları Denizli halkı da biliyor ve ben onları Denizli halkına şikayet ediyorum. Dün akşam gördük ki eylemi organize edenler, bir grup heyecanlı genci polisin üzerine sürdü. Taş ve cam şişelerle saldırıya geçtiler. Polis de kendini savundu ve gazla karşılık verdi. Gençlerimizle polis karşı karşıya gelirken, eylemi organize edenler yanımıza kadar gelip olayları büyük bir keyifle, sakız çiğneyerek izlediler. Onlar kendilerini çok iyi biliyor” diye konuştu.

Denizli’de toplum huzurunu bozma adına büyük bir provokasyonun söz konusu olduğunu ileri süren Emniyet Müdürü Bulut, “Halkımız provokasyonlara gelmesin. Gençlerimiz heyecana kapılıp, bu kişilerin gazına gelip, polise saldırmasın. Hak arayan, hak aramak isteyen, sesini duyurmak isteyen her insanımız elbette eylem de basın açıklaması da yapacak” dedi.