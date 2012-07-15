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İl başkanlarından Numan Kurtulmuş'a destek

HAS Parti il başkanları Genel Başkan Numan Kurtulmuş'un arkasında olduklarını açıkladı

15 Temmuz 2012 21:07

AKP'den gelen birleşme teklifi sonrasında HAS Parti il başkanları Genel Başkan Kurtulmuş'un arkasında olduklarını açıkladı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunduğu 'birleşme' teklifi partide görüştü. Genel Başkan Numan Kurtulmuş, il başkanları ve genel idare kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
 
Parti genel merkezinde 4,5 saate yakın süren ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bütünleşme davetinin görüşüldüğü toplantının ardından il başkanları adına ortak basın açıklamasını, Bursa İl Başkanı Ali Molla Salih yaptı.
 
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
“Mevcut süreçle ilgili olarak genel başkanımızla yapmış olduğumuz istişarede görüşlerimizi ifade ettik. Netice olarak genel başkanımızın alacağı her türlü karara destek verdiğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.”
 
İl başkanlarıyla yaptığı toplantı öncesi açıklama yapan Kurtulmuş, "Bizim derdimiz para pul değil" diye konuştu. HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu'nun istifasını yorumlayan Kurtulmuş, "Eski dostumdur, ne hakkında konuşurum ne de kimseyi konuştururum" dedi. 
 
HAS Parti Genel İdare Kurulu'na katılan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu yaptığı açıklamada ''Partinin kapatılmaması için ret oyu vermeye geldim'' dedi. 
 
 
 
 

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