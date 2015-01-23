IKYB ve PKK arasında Şengal çatlağı

Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesinde Ezidiler’in merkezi olan Şengal üzerinde IKBY ile PKK arasında gerilim artıyor. PKK, bölgede Suriye’deki kantonlar gibi bir özyönetim modeli önerirken IKYB karşı çıkıyor.

Irak Kürt bölgesinin etkili isimlerinde Safin Dizayi İstanbul’daydı. Uzun yıllar Kürdistan Demokratik Partisi’nin Ankara Temsilciliği görevini yapan Dizayi, sırasıyla KDP Dış İlişkiler Temsilciliği, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Milli Eğitim Bakanlığı yaptıktan sonra üç yıldır IKYB Hükümet Sözcüsü.

Hilmi Hacaloğlu'nun amerikaninsesi.com'dan yer alan haberine göre, STRATİM adlı strateji merkezinin düzenlediği İstanbul Forumu sırasında Amerika’nın Sesi’ne konuşan Dizayi, PKK ve PYD eleştirileriyle Kürt siyasetinde artık iyice belirginleşen yaklaşım farkını iyice görünür kıldı.

‘PKK, Irak örgütü değil Türkiye örgütüdür, Şengal’e karışamaz’

PKK, bir süredir Ezidiler’in yoğun olarak yaşadığı Şengal’de (Sincar) özyönetim kurma çabasında. Zaten geçtiğimiz günlerde kurulan Ezidi Meclisi’nin Suriye’deki kanton yapılanmasının bir benzerini Şengal’de ön adımı olarak kabul ediliyor.

Bu durumdan rahatsızlığını gizlemeyen Dizayi, PKK’nın bir Türkiye örgütü olduğunu söyledi. IKBY Hükümet Sözcüsü, “Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Irak Kürdistanı halkı tarafından seçilmiş, meşru bir yönetimdir. Irak egemen bir devlettir. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi de bu egemen devletin parçasıdır. PKK, bir Türkiye örgütüdür ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin içişlerine müdahale etme hakkı yoktur. Bizim yasal bir hükümetimiz, seçilmiş bir parlamentomuz var. Sincar ya da başka bir bölgeyle ilgili her karar, Erbil’de bu seçilmiş parlamento tarafından alınır” dedi.

‘PKK’nın Irak Kürdistanı’nın bir bölgesine müdahale etme hakkı yoktur’

IŞİD saldırılarına karşı PKK’nın askeri kanadı olan HPG’nin Peşmerge güçlerine destek verdiğini kabul eden Dizayi buna rağmen söz konusu işbirliğinin vazgeçilmez olmadığının altını çizdi. Sözcü, “Bazı bölgelerde PKK’nın askeri kanadı Peşmerge’ye yardım ediyor. Bu durum ancak gittiği yere kadar gider. Ama bunun ötesinde PKK’nın, Irak Kürdistan’ın gelecekteki politik durumu, idari yapısı, sosyal yapısı hakkında söz söyleme hakkı yoktur. Böyle bir müdahale hakları yok” diye konuştu.

Dizayi, PKK’nın Suriye kolu olarak kabul edilen ve IŞİD’e karşı Kobani’de gösterdiği direnişle uluslararası meşruluğunu güçlendiren PYD’nin Rojava politikasını da eleştirdi. Iraklı Kürt siyasetçiye göre, PYD bölgede tekelci bir siyaset izliyor ve kendisi dışındaki Kürt siyasi yapılarının kuvvetlenmesine izin vermiyor.

‘PYD, Rojava’da tekelci siyaset izliyor diğer partileri engelliyor’

Sözcü, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani’nin çağrısıyla Dohuk’ta bir araya gelen Kürt grupların üzerinde anlaştığı konularda PYD’nin ayak sürüdüğünü vurguladı:

“PYD, kendisi dışındaki politik yapıların aktif olmasında da izin vermiyor. Buna rağmen biz, Kobani’yi savunmak için Peşmerge’yi Kobani’ye yolladık. Peşmerge, Kobani’ye gitmeden önce kentin sadece yüzde 20’si PYD’nin kontrolü altındaydı. Peşmerge güçleri, takviye kuvvet olarak gittikten sonra şu anda Kobani’nin yüzde 80’i yeniden kontrol altına alındı. Halkın güvenliğinin artması için desteğimizi sürdüreceğiz. Buna mukabil biz de PYD’den diğer partilerle uzlaşmasını bekliyoruz. Daha önce söylediğim gibi biz, Irak’ın içişlerine kimsenin müdahale etmesini istemiyoruz. Biz de kimsenin iç işleyişine karışmayız. Biz sadece onları bir araya getirmek istiyoruz. Suriye’de Kürtler’in kendi hedeflerine ulaşmak, kendi haklarına kavuşmak için hala iyi bir fırsat var.”

Musul’a operasyon sinyali

Dizayi, IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin yönetiminde süren Şengal operasyonundan sonra Musul’u IŞİD’den geri almak için bir askeri operasyon yapılacağının sinyalini de verdi. Bu büyük operasyon için zaman belirtmekten kaçınan Hükümet Sözcüsü, ‘bunun için Irak Federal Ordusu’nun takviye edilmesi ve Peşmerge'yle güçlü bir işbirliği şart. Peşmerge’nin tek başına operasyonu ise bir Kürt-Sünni çatışması yaratabileceğinden söz konusu değil’ diye konuştu.