IKYB, Talabani'nin yerine lider seçeceği kongre tarihini belirledi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB), 3 Ekim 2017 tarihinde tedavi gördüğü Almanya\'da hayatını kaybeden Genel Sekreteri Celal Talabani\'nin yerine yeni lider ve yönetim kadrosu belirlemek için kongre tarihini belirledi. Talabani\'nin eşi Horoxan Talabani, IKYB\'nin 4\'üncü Olağan kongresinin 7 Mart 2018 tarihinde yapılacağını açıkladı.

IKYB\'nin resmi internet sitesinde Celal Talabani\'nin yerine gelecek yeni Genel Sekreter ve parti yönetiminin belirleneceği 4\'üncü Olağan kongrenin 8 Mart 2018 tarihinde yapılacağı belirtildi. Talabani\'nin eşi Heroxan Talabani, \"Kongre; KYB üyelerinin en doğal hakkıdır. Kongrenin yapılması hem partinin yenilenmesi hem de örgütlenmesi için gereklidir\" dedi.

TALABANİ\'NİN YERİNE BAKAN RESUL DA ALMANYA\'DA TEDAVİ GÖRÜYOR

Irak\'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin rahatsızlanmasından sonra IKYB\'yi Genel Sekreter 1\'inci yardımcısı Kosret Resul yönetiyordu. Talabani\'nin tedavi gördüğü Almanya\'da kurtarılamamasından kısa bir süre sonra Resul da Süleymaniye\'de rahatsızlanmış ve tedavi için Almanya\'ya götürülmüştü. Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin 25 Eylül\'de yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra merkezi Irak yönetiminin başta Kerkük olmak üzere tartışmalı bölgelere yönelik operasyonundan sonra IKYB\'de ciddi tartışmalar görülmüş, partinin 2\'inci Genel Sekreter Yardımcısı Berham Salih partiden ayrılmıştı.



