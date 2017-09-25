 İKV/Zeytinoğlu: Seçimlerin ardından Almanya ile ilişkilerin normalleşeceğini umuyoruz

İstanbul, 25 Eylül (DHA) – İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 24 Eylül tarihinde Almanya’da gerçekleşen federal seçimleri değerlendirdi. Seçim sonuçlarına göre Hristiyan Demokrat Parti (CDU) lideri ve hâlihazırda başbakan olan Angela Merkel’in dördüncü defa seçilerek Federal Almanya tarihi açısından önemli bir başarıya imza attığını belirten İKV Başkanı, seçim sonuçlarının ülkemizi de yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Seçimlerle ilgili olarak, geçtiğimiz aylarda Türkiye-Almanya arasındaki gerilimin gittikçe tırmandığını, ancak iki ülke arasındaki arasındaki ekonomik, ticari, tarihi ve kültürel bağlar, Almanya’nın AB ilişkileri açısından belirleyici konumu ve bunun yanında Almanya’da yaşayan 3 milyonun üzerinde Türkiye kökenli vatandaş düşünüldüğünde bu gerginliğin her iki tarafa da zarar verdiğini belirten Zeytinoğlu,

“Dün gece açıklanan seçim sonuçları önümüzdeki günlerde Almanya’da bir koalisyon hükümeti oluşturulacağını gösteriyor. İktidardaki Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokratlar yüzde 33.7, Sosyal Demokratlar yüzde 20.7, Sol Parti yüzde 8.5, Yeşiller yüzde 8.8, Hür Demokratlar (liberaller) yüzde 10.9 ve Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 12.4 oranında oy aldı. Ciddi bir oy kaybına uğrayan Sosyal Demokratlar bu sefer koalisyon ortağı olmayacaklar. Bu durumda Merkel’in Hür Demokratlar ve Yeşiller ile bir koalisyon oluşturması bekleniyor.“

Almanya’da yeni kurulacak hükümetin Türkiye ile ilişkilerde daha soğukkanlı ve yapıcı bir söylem benimsemesinin önemini vurgulayan İKV Başkanı Zeytinoğlu, “Almanya ve AB’nin geleceği açısından son derece çarpıcı olan göçmen karşıtı tavrıyla bilinen AfD’nin üçüncü parti olarak seçimlerden çıkması ve Almanya Parlamentosunda 85 civarında milletvekili ile temsil edilecek olmasıdır. Bu tüm politikacıları popülist söylem konusunda dikkatli olmayan çağıran bir uyarı niteliğinde. Bu nedenle seçim sonrası oluşacak yeni Alman hükümetiyle birlikte Türkiye-Almanya ilişkilerindeki sorunları aşmak, göçmen politikası konusundaki iş bilirliğimizi sürdürmek, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu müzakerelerine gecikmeden başlamak suretiyle liberal ticaretin daha da gelişmesine katkıda bulunmak giderek artan popülist ve aşırı sağcı söylemlere en etkili cevap olacaktır.” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel’i bir araya getirecek bir Zirve toplantısının son derece yerinde olacağını düşünüyoruz.”

Açıklamaların ardından, Zeytinoğlu, Türkiye ve Almanya arasında atılabilecek adımlara ilişkin önerilerini sunarak, “Almanya’da seçimlerin hemen sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Merkel’i bir araya getirecek bir Zirve toplantısının düzenlenmesi son derece faydalı olur. En üst düzeyde iki tarafın birbirlerine görüşlerini aktarmalarını sağlayacak olan böyle bir Zirve, ortak bir yol haritasının çıkarılması için de başlangıç adımını oluşturacaktır. Devletlerarası ilişkilere koşut olarak, iş dünyası, sivil toplum ve üniversiteler arası ilişkilerin de artırılması ve güçlendirilmesi Türkiye ve Almanya arasında sürdürülebilir ilişkiler açısından destekleyici ve ufuk açıcı olacaktır. Bu noktada İKV olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Yayın, araştırma, seminer ve toplantılar yoluyla AB ve Almanya gibi Üye Devletler nezdinde girişimlerimizi sürdüreceğiz.” dedi.

“Türkiye AB’nin Geleceğinde Bir Denge Faktörü Olabilir.”

Almanya’da yeni hükümetin tavrının Brexit sonrası AB’nin gelecek senaryoları açısından da son derecede kritik olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, “Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron ile birlikte güçlü bir Fransa-Almanya ittifakının pekiştirilmesi Britanya’nın ayrılması ile güç kaybedecek olan AB’nin geleceği açısından belirleyici olacak. Bu yeni Avrupa’da Türkiye bir denge faktörü olarak AB’nin geleceği planlarında yerini almalı. Bunun için de en kısa sürede AB değerleri doğrultusunda, ekonomik, siyasal ve sosyal reformları hızlandırıp AB sürecimizi canlandırmalıyız.” dedi.

“Türkiye’nin İmajını İyileştirmek için Sivil Toplum ve İş Dünyası Nezdinde Temasları Artırmalıyız”

Alman kamuoyunda Türkiye’nin imajının oldukça sorunlu olduğunu ve böyle bir ortamda, Alman hükümetinin Türkiye’ye yönelik adımlar atmasının zorlaştığını ifade eden Zeytinoğlu, “İki taraf arasındaki ilişkileri düzeltmek için sivil toplum kuruluşlarına önemli bir görev düşüyor. İKV olarak biz de bu süreçte Türkiye’nin imajını düzeltmeye ve Türkiye’nin Alman medyası ve kamuoyu tarafından anlaşılmasına yönelik bazı faaliyetlerde bulunacağız. İlk etapta sivil toplum ve düşünce kuruluşları ile yuvarlak masa toplantıları düzenleyeceğiz.” dedi.