İKV/Zeytinoğlu: ABD yaptırımları karşısında AB desteği önem taşıyor

İstanbul, 13 Ağustos (DHA) – İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD Başkanı Trump\'ın Cuma günü açıkladığı çelik ve alüminyuma uygulanacak vergilerin iki katına çıkarılması kararı sonrasında Almanya ve İtalya\'dan gelen destek mesajlarını yorumladı.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu sözlerine şöyle devam etti:

\"ABD Başkanı Trump\'ın Cuma günü çelik ve alüminyuma uygulanacak gümrük tarifeleri ile ilgili kararı sonrasında iki AB üyesinden Türkiye\'ye destek olarak yorumlanabilecek açıklamalar geldi.

“Türkiye ekonomisini daha da zora sokabilecek bu kararı eleştiren İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Türkiye\'nin bir krize sürüklenmesinin Akdeniz\'deki dengeler açısından olumsuz sonuçları olacağını kaydetti.

“Federal Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise Trump\'ın ticari yaptırım önlemlerinin ekonomik büyümeyi baltalayarak en başta tüketicilere zarar verdiğini vurguladı. AB\'den gelen ve ABD\'yi daha akılcı davranmaya davet eden bu çağrılar, ticaret savaşlarının olumsuz sonuçlarına dikkat çekiyor.

“İran\'a uygulanacak yaptırımlar konusunda da Türkiye ve AB aynı safta yer alıyor. Liberal ekonomik düzenin devamı konusunda Türkiye\'nin AB ile birlikte hareket etmesi çok önemli.

“Son dönemde ABD\'nin yaptırımları karşısında AB\'den gelen bu destek mesajları da AB ile yeni bir normalleşme sürecini başlatmak açısından umut vadediyor.\"