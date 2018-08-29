İKV: Reform eylem grubunun toplanması AB süreci açısından umut verici

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Reform Eylem Grubu (REG), Dışişleri, Adalet, Hazine ve Maliye ile İçişleri Bakanlarıyla yaptığı toplantıda konuşmacı olan İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, REG’in toplanmasının da bu yakınlaşmanın hızlanarak devam etmesi açısından umut verici olduğunu vurguladı.

Reform Eylem Grubu’nun 3 yıl aradan sonra tekrar toplanması son derecede sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Zeytinoğlu şöyle devam etti;

“AB’nin tekrar hükümetin gündemine girdiğinin somut bir göstergesi olarak memnuniyetle karşılıyorum.

“Son dönemde özellikle ABD’nin yaptırımları karşısında başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye destek vermesi, AB ile bir yakınlaşmaya vesile oldu.

“Özellikle Transatlantik İttifakı’nın (ABD Başkanı Donald) Trump’ın yaklaşımlarının etkisiyle çatırdaması, AB’yi çevresindeki ülkelerle ortak bir cephe oluşturma arayışına itti.

“Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron’un Türkiye ve Rusya ile ortaklık öneren konuşmasında da bu sürecin etkilerini görüyoruz.

“Ancak Türkiye olarak tam üyelik hedefinin yerine alternatif olarak stratejik ortaklığın önümüze getirilmesine karşı uyanık olmamız lazım.

“Tam üyelik hedefinin Türkiye için sadece sözde değil, özde de devam ettiğini göstermemiz lazım. Bu açıdan REG’in toplanıyor olması önemli bir gösterge.

“AB sürecinin yeniden canlandırılması hem siyasi alanda gelişmelere ve rahatlamaya yol açacaktır; hem de ekonomik olarak gümrük birliğinin güncellenmesi sürecinin başlamasını sağlayacak ve yabancı yatırımlar ve iş dünyası açısından uygun iş ortamının gelişmesine vesile olacaktır.

“AB kapısını aralamakta da önemli olan Almanya ile yoğun temaslar var.

“Almanya özellikle Türkiye’de yatırım ve iş ortamı ile yakından ilgili.

“Gümrük birliğinin güncellenmesi sürecine engel olan ülkelerin başında Almanya geliyordu.

“Eylül ayında İran’da yapılması beklenen Suriye Zirvesi, arkasından Suriye anayasası ile ilgili Cenevre görüşmeleri derken Suriye’nin geleceği konusu da gündeme geliyor.

“Burada da Türkiye ve AB arasında ortak çalışma ve işbirliği fırsatları doğmasını bekliyoruz.

“Ortak çıkarlar üzerinden otak değerlerde de uyum sağlayabilirsek bu Türkiye’nin sorunlarını çözmesine, hayat seviyesini yükseltmesine ve orta gelir tuzağından çıkmasına yardımcı olacaktır.”

