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İKÜ yeni sanat yılını İdil Biret Resitali ile açıyor

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi'nin (İKÜ) her yıl birbirinden önemli isim ve grupları ağırladığı kültür sanat mekanı Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi yeni sanat yılında kapılarını İdil Biret Resitali ile açıyor

28 Eylül 2018 17:47

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi\'nin (İKÜ) her yıl birbirinden önemli isim ve grupları ağırladığı kültür sanat mekanı Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi yeni sanat yılında kapılarını İdil Biret Resitali ile açıyor.

Üniversitenin Ataköy Yerleşkesinde 9 Ekim Salı günü gerçekleşecek resitalde Türkiye’nin klasik müzik sanatçılarından İdil Biret; Bach, Haendel, Chopin ve Beethoven’ın eserlerini yorumlayacak. 

750 kişi kapasiteli Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, yıl boyunca Fazıl Say, İncesaz, Kalben, Büyük Ev Ablukada, Haldun Dormen, Taksim Trio, Zeliha Berksoy gibi birbirinden değerli sanatçıları ve grupları ağırlayacak.Etkinliklerin biletleri Biletix’ten temin edilebilecek.

(FOTOĞRAF)

 

 

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