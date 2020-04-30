İktisatçı Prof. Dr. Erol Taymaz: Covid-19’la istihdam kaybı görülmemiş düzeye çıktı, tablo endişe verici

ODTÜ İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz,”Covid-19 salgını sonucu tarım-dışı iş gücü talebinin %19-29 oranında azalması bekleniyor. İş gücü talebindeki azalma istihdam kaybına yol açarsa Covid-19’un yayılmasını engellemek için alınan idari tedbirler sonucu 4,2-6,5 milyon kişinin işsiz kalması söz konusu” bilgisini paylaştı.

Taymaz Yetkin Report’ta yayımlanan yazısında, "27 Nisan’a kadar Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuran işçi sayısı 3,19 milyon olurken, 'gerçekçi' ve (analiz ilk yapıldığında) 'kötümser' olarak tanımlanan senaryolarda KÇÖ’den yararlanabilecek tarım-dışı ücretli çalışan sayısının 2,69 ve 3,24 milyon kişi azalacağı -politika etkisi göz önüne alınmadan- tahmin edildi. Bu verilere göre istihdamda çok büyük ve eşi görülmemiş bir kayıp yaşandığı açık." ifadesini kullandı.

Taymaz yazısında, "Maalesef istihdamdaki gerçek kayıp bu sayıların da ötesinde. Tahminlerimize göre, bu sayılara ek olarak KÇÖ’den yararlanma hakkı olmayan 3,9-4,9 milyon çalışan daha işini kaybetti. Bir başka deyişle, KÇÖ başvuruları gerçek istihdam kaybının yarısını bile göstermiyor." düşüncesini dile getirdi.

Taymaz, "Covid-19 salgının ekonomik etkisi çok büyük ve salgın olağan üstü istihdam kaybına yol açıyor. Sosyal izolasyonu sağlamak için alınan idari tedbirlerin konaklama ve yiyecek, seyahat, perakende ticaret gibi hizmet sektörlerine yönelik olmasına karşın imalat sanayii istihdamındaki (beklenmedik) keskin düşüş endişe verici." yorumunu yaptı. Taymaz, "KÇÖ başvuruları istihdam sorununun sadece (küçük) bir parçasını gösteriyor. Milyonlarca kayıt-dışı işçi ile serbest meslek sahibi, esnaf ve ücretsiz çalışan aile ferdinin de işini ve gelirini kaybettiği unutulmamalı." görüşünü savundu.

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