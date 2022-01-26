İktisatçı Nazif Ekzen son yolculuğuna uğurlandı

ANKA Haber Ajansı'nda 1970’li yıllarda ekonomi ve İngilizce bültenlerine katkı vermiş olan, ajansta Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan iktisatçı Nazif Ekzen (74) bugün Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Ekzen’in cenazesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Ekzen, bugün Ankara’da öğlen namazından sonra Karşıyaka Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Emekli Maliye Bakanlığı mensubu olan Ekzen’in cenazesine ailesi ve arkadaşlarının dışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da katıldı.

Nazif Ekzen kimdir?

Ankara'da 30 Ağustos 1948'de doğan Ekzen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Maliye Bakanlığı Müfettişi olarak meslek hayatına başlayan Nazif Ekzen, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptı. Ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile kızağa alınan Ekzen, Abdülkadir Ateş’in Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde Bakan Danışmanlığı ve ardından Müsteşarlığa getirildi. İktidar değişiminin ardından Nazif Ekzen, Turizm Ataşeliği görevinde de bulundu.

Ekzen, ANKA Haber Ajansı’nın 1972’de yeniden hayat bulduğu dönemde Yalçın Küçük ile birlikte ANKA Ekonomi Bülteni’ni çıkardı. Ekzen, Maliye Bakanlığı’nda çalışmasına karşın referans bültenlerinden olan ANKA Review dergisine de katkı sunmuştu. 1977’de yönetimi devralan Müşerref Hekimoğlu’nun 2002’de rahatsızlanması üzerine ANKA yönetiminde yer alan Nazif Ekzen, Hekimoğlu’nun 10 Ekim 2004’te vefatının ardından üstlendiği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2006’ya kadar sürdürdü.

Ekzen’in ODTÜ Yayıncılık’tan 2009’da çıkan “Türkiye Kısa İktisat Tarihi: 1946’dan 2008’e / İliştirilmiş Ekonomi, IMF-Dünya Bankası Düzeninde 62 Yıl” ile Ülke Politikaları Vakfı’nın 2002’de yayınladığı “Hukuksal ve Ekonomik Yönleriyle Türkiye’nin Kambiyo Rejimi Hakkında Bir Değerlendirme” ve Maliye Bakanlığı’nın 1980’de yayınladığı “1946-1958-1970 Devalüasyonları” isimli kitapları bulunuyor. Ekzen’in, bir kısmını eski Maliye Bakanlarından Zekeriya Temizel ile birlikte kaleme aldığı Mülkiye Dergisi’nde yayınlanmış birçok makalesi de var. (ANKA)