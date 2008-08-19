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Sağlık

İktidarsızlığın doğal dermanı: Karpuz

Yapılan bir araştırmaya göre, karpuzun, damarları gevşeterek iktidarsızlığa karşı Viagra gibi etkili olabileceği belirtildi.

19 Ağustos 2008 03:00

Yapılan bir araştırmaya göre, karpuzun, damarları gevşeterek iktidarsızlığa karşı Viagra gibi etkili olabileceği belirtildi. Bu nedenle bol bol karpuz yenilmesi tavsiye ediliyor.

ABD Tarım Bakanlığı tarafından finanse edilen ve “A&M Meyve ve Sebze Geliştirme Merkezi” tarafından yapılan araştırmada, karpuzun hem kabuğunda hem de meyvesinde bulunan “citrullin” maddesinin, damarları gevşeterek Viagra gibi işlev gördüğü belirlendi. Araştırmada, “citrullin” maddesinin vücuttaki enzimlerle reaksiyona girerek “arginin” adlı bir aminoaside dönüştüğü, “arginin” maddesinin de damarları gevşeterek kalp, dolaşım ve bağışıklık sistemine yararlı olduğu bulundu.

Ancak karpuzun bu etkisinden yararlanabilmek için bol miktarda yenilmesi gerektiği belirtildi. Karpuzun kabuğundaki “citrullin” miktarının meyvesine oranla yüzde 60 oranında daha fazla olduğu, ancak meyve kısmında bu maddenin artırılması için bilimsel çalışmalar yapılabileceği kaydedildi. Araştırmacılardan Bhimu Patil, “Arginin, nitrik oksit seviyesini artırıyor ve damarları gevşetiyor. Viagra da ereksiyon bozukluklarını gidermek için aynı şekilde etki ediyor” dedi.

(Tempo24)

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