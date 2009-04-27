İktidarsızlığa nokta atışı

ABD’deki Albert Einstein Üniversitesi’nde, ilk kez nanoteknoloji kullanılarak geleneksel iktidarsızlık haplarından daha hızlı ve etkili bir ilaç geliştirildi.



Doğrudan doğruya deriye tatbik edilen mini parçacıklar, hızla emilerek buradan kısa sürede cinsel uyarıyı sağlayabiliyor.



Hürriyet'in aktardığı habere göre, ilaç şimdilik farelerde denenerek olumlu sonuç alındı. Araştırmacılar yakında insanlarda da yapılacak denemelerde ilacın aynı olumlu sonucu vereceğine inanıyor.



Albert Einstein Üniversitesi’nden Kelvin Davies, ilacın sonuçlarının "nano-medikal" teknolojisinin potansiyelini kanıtladığını söyledi. Amerikan Üroloji Derneği dergisinde yayınlanan araştırmada Davies ve ekibi nano parçacıklara damarları genişleterek ereksiyon sağlayan "nitrik oksit" yükleyerek bunu farelere uyguladı.

