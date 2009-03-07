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Politika

İktidarlar hep özelleştirmeden yana

ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Taş, iktidara gelen siyasi partilerin hep özelleştirmeci düzenden yana tavır aldıklarını ileri sürdü.

07 Mart 2009 02:00

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkan Yardımcısı Alper Taş, Türkiye'de iktidara gelen siyasi partilerin hep özelleştirmeci düzenden yana tavır aldıklarını ileri sürdü.


Taş, Giresun Kalesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de iktidara gelen siyasi partilerin, mevcut düzene ayak uydurduklarını iddia etti.

Dünyada ortaya çıkan krizin sebebinin piyasacı düzen olduğunu, IMF'nin yıllardır "Piyasanın önünü açın, piyasa her şeyi düzenler, piyasanın eline dokunmayın, sosyal harcamaları kısın, özelleştirmeleri sonuna kadar geliştirin" dediğini öne süren Taş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de iktidara gelen siyasi partiler hep özelleştirmeci düzenden yana tavır aldı. Bu piyasa düzeninin sonucu olarak işsizlik, kriz meydana geldi. Bu partiler yerel yönetimlerde de bu düzeni savunuyorlar.

Bunların anlayışı 'hizmet alabilmen için paran olacak, parayı veren düdüğü çalar' anlayışıdır, bunların anlayışı 'güçlü olan ayakta kalır' anlayışıdır. Başka bir anlayışları yoktur. Bu anlayış insanı insan olmaktan çıkarır."

Bu gibi siyasi partilerin ideolojilerinin sarsıldığını savunan Taş, "Bizim ideolojimiz doğrultusunda bir gidişat var, bunu görebiliyoruz. Ülkede emekten, eşitlikten, dayanışmadan yana yeni bir anlayışa doğru gidiliyor. O yüzden sosyalistlerin önü açıktır" dedi.


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