İktidarın referandum için gerekli olan 330 milletvekili planında neler var?

Son dönemde “uzlaşma masası kurulmazsa AKP kendi teklifini getirir” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve parti yöneticilerinin, yeni anayasanın referanduma gidebilmesi için gereken 330 ‘evet’ oyuna ulaşmada CHP ile MHP içindeki çatlak ve karışılıklığa güvendiği öne sürüldü. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre; CHP’de Deniz Baykal’ın çıkışı, MHP’de de olağanüstü kongre girişimi nedeniyle tartışmalar yaşandığına dikkat çeken AKP kurmayları, “Bu partilerde kendilerini dışlanmış hisseden, partilerinin anayasayla ilgili tutumuna katılmayan milletvekilleri teklifimize sıcak bakabilir. Gizli oylama olacağı için de destek gelebilir” değerlendirmesini yapıyor.

Ancak oylamanın ‘gizli’ olması nedeniyle AKP içinden çıkabilecek fireler de yaşanabileceğine dikkat çekilirken, “Her halukârda bir deneme yapılması gerekiyor. Eğer 330’a ulaşırsak referanduma gidilir, bulunumazsa parti millete verdiği sözü yerine getirmiş olur” görüşü dile getiriliyor.

"Zor görünüyor..."

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun dağılmasının ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın partileri yeniden masaya oturmaları yönündeki çağrısına AKP, CHP ve MHP’den yanıt verildi. HDP’nin yanıtını ise bu hafta içinde vermesi bekleniyor. CHP, parlamenter sistem ve anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili koşulunu korurken; AKP, partilerin koşul sürmeden masaya gelmesi durumunda çalışmaların devam edebileceğini bildirdi. MHP ise CHP’nin masada yeralması için ikna edilmesi grektiği yanıtını verirken, HDP de 4 partiyle çalışmalara devam edilmesini istiyor. Bu koşullarda, uzlaşma komisyonunun yeniden çalışmalarına başlaması zor görünüyor.

Referandum

AKP’nin “B planı” olarak dile getirdiği strateji ise CHP’nin tavrı nedeniyle siyasi partilerle 3’lü ya da 2’li bir uzlaşma zemini olmazsa tek başına kendi anayasa değişikliği önerisini getirmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP yöneticilerinin “Uzlaşma olmazsa AKP kendi teklifini getirir, Meclis’te 330 oyla kabul edilirse referanduma gidilir” açıklamalarının altında “CHP ve MHP’deki iç karışıklık nedeniyle muhalefetten oy alma” hesabının yattığına dikkat çekiliyor.

‘İkna’yla oy

Başbakan Davutoğlu, yeni anayasa çalışmaları konusunda partinin 14 milletvekili eksiğini transfer yoluyla tamamlamaya karşı çıkıyor. Partide, transfer yerine AKP’nin önerisine sıcak bakan muhalefet milletvekillerinin ikna edilmesi yolunun tercih edileceği de dile getiriliyor.