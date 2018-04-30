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"İktidarın memuru bir nüfus müdürü, oturduğunuz eve başkasını kaydetmiş olabilir; oy kullanamazsınız!"

"Ne olur, bir oydan ne çıkar demeyelim"

30 Nisan 2018 15:07

Avukat Turgut Kazan, erken sçeim dönemine giderken seçmenler için uyarıda bulundu. Kazan, bir noter işlemi sırasında, müvekkilinin adresine başkasının yazıldığını öğrendiğini belirterek, "Tüm seçmenleri uyarıyoruz. İktidarın memuru bir nüfus müdürlüğü, oturduğunuz eve başkasını kaydetmiş olabilir. O durumda siz oy kullanamazsınız. Evet, bir noter işlemi sırasında, müvekkilimizin adresine başkasının yazıldığını öğrendik. Tabii, noter işlemi yapılamadı" dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Kazan, "Belgelerimizi sunarak kaydı düzelttirdik. Ve bu gerçeğe aykırı işlemi kimin / nasıl yaptırdığını öğrenip haklarımızı kullanmak için İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvurduk. Cevap veremeyeceklerini bildirdiler" ifadesini kullandı. 

"Ama kayıtlara bakılırken bir İGDAŞ faturasıyla, müvekkilimizin adresine CÜPPELİ AHMET EFENDİ ailesinin yazıldığını gördük" diyen Kazan, "Belki onlar da kendi adreslerinden silinmişti. Eğer, bu durumu tesadüfen öğrenmeseydik, müvekkilimiz ve onun yerine yazılanlar oy kullanamayacaktı" diye yazdı.

"Sizler için de benzer bir işlem yapılmış olabilir. Nitekim, biz başka bir örneğe de rastladık. Ailemizin oturduğu eve başkalarını da yazmışlardı" diyen Kazan seçmenlere uyarıda bulundu.

Kazan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımların devamı şöyle: 

"YSK’nın internet sitesine (https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp …) girip kaydınıza bakın. Eğer yoksa veya oyunuzu başka yerde kullanmak istiyorsanız, gerekli belgelerle İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurup beyanname onaylatmanız ve onu İlçe Seçim Kurulu’na sunmanız gerekiyor

Ne olur, bir oydan ne çıkar demeyelim. Her oy demokrasi için, korkusuz yaşama hakkı için, çocuklarımızın geleceği için büyük değer taşıyor

Mutlaka görevimizi yapalım. Önce YSK sitesine, sonra 2 Mayıs - 12 Mayıs arası muhtarlıklara asılacak seçmen listelerine bakalım. Ve 24 Haziranda, eğer kalırsa 8 Temmuzda mutlaka oylarımızı kullanalım"

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