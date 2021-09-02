“İktidarın değişmesi lazım” diyen Fazıl Say, Cumhurbaşkanı olmasını istediği ismi açıkladı

Piyanist Fazıl Say, "iktidarın değişmesi lazım" diyerek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk günden parlamenter demokrasiye dönme şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini belirtti. Say, belediye yönetimlerinde de Ovacık'ı örnek göstererek TKP'yi beğendiğini belirtti.

Say ayrıca baharda Ovacık'a konser hediye edeceğini de açıkladı.

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam. Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam. Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha…. Cumhurbaşkanı şu an %60’a yakın oyu olan İmamoğlu’nu seçeriz. (İlk günden parlementer demokrasiye geçme şartıyla.) Belediyelerde TKP derim(örnek Ovacık)güzel yaparlar, kuşkum yok. MV’lerde, yeni işçi partisinde pırıltılı gençler var, tanıştım çoğuyla, tavsiye ederim. Anca öyle Ovacık’a baharda konser hediye edeceğim. O kadar beğeniyorum" ifadesini kullandı.