Myanmar'da askeri cunta yönetiminde binden fazla sivil öldürüldü

Bağımsız bir kuruluş tarafından toplanan verilere göre, Myanmar güvenlik güçleri, ordunun altı ay önce ülkenin lideri Aung San Suu Kyi'yi yapılan darbeyle devirip iktidarı ele geçirmesinden bu yana 1000'den fazla sivili öldürdü.

1 Şubat'tan bu yana karışıklık içindeki ülkede, güvenlik güçleri, sivil protestoculara sıklıkla şiddet uyguladı.

Rejim altındaki ölümleri ve kitlesel tutuklamaları doğrulayan aktivist grup Siyasi Mahkumlara Yardım Derneği (AAPP), güvenlik güçleri tarafından öldürülen insan sayısının 1006'ya ulaştığını söyledi.

AAPP'nin sekreteri Ko Bo Gyi, "Ordu iktidarda olduğu sürece gençleri, doktorlar ve öğretmenler gibi profesyonelleri, erkekleri, kadınları ve çocukları öldürmeye devam edecek. Sadece bizi değil, ülkenin geleceğini ve demokratik umutlarını da öldürüyorlar" dedi.