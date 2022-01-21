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Ekonomi

İktidardan KDV hamlesi

Muhalefet partileri uzun süredir iktidara “KDV oranının düşürülmesi” çağrısında bulunuyordu

21 Ocak 2022 07:19

Döviz kurlarındaki artış sonrası başta gıda olmak üzere tüm tüketim mallarının fiyatları artarken, iktidar, raflarda indirimi sağlamak için KDV üzerinde çalışmaya başladı. Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan kabinede bu konu gündeme geldi.

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