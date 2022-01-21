İktidardan KDV hamlesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Kurdaki köpük gibi enflasyondaki köpüğü de süratle alacağız” sözlerinin altından “Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi” çıktı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; iktidar, raflarda indirimi sağlamak için KDV üzerinde çalışmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan kabinede bu konu gündeme geldi. Toplantıda, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca (GİB) hazırlanan, gıda, sağlık ve dayanıklı tüketim maddeleri gibi farklı KDV oranlarında gerçekleştirilecek düzenleme ele alındı. Söz konusu düzenlemenin kısa bir süre içinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edileceği belirtildi.

GİB’in üzerinde çalıştığı düzenleme ile KDV’deki üst sınır olan yüzde 18 oranı düşürülecek. Bu kapsamda da gıda, sağlık ve dayanıklı tüketim maddeleri gibi ürünlerde KDV indirimine gidilecek. Tarladaki bir ürünün fiyatının marketlerde “yaklaşık 10 katına çıktığını” söyleyen iktidar kanadı, bu durumu önlemek için de toptan mal ve hizmet teslimlerinde “tek KDV oranı” belirleyecek. İktidar kanadı bu uygulama ile “fahiş fiyat artışlarının son bulacağını” öngörüyor. Muhalefet partileri uzun süredir iktidara “KDV oranının düşürülmesi” çağrısında bulunuyordu.