İktidardaki geleceği tartışılan Libya Başbakanı Dibeybe'ye suikast girişimi

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Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe'ye suikast girişiminde bulunuldu. Dibeybe'nin saldırıdan sağ kurtulduğu bildirildi.

Reuters'a konuşan bir kaynak, suikast girişiminin Dibeybe'nin eve döndüğü sırada meydana geldiğini belirtti. Kaynak, saldırganların kaçtığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Aktarılana göre suikast girişiminde bulunanlar, başkent Trablus'ta evine gitmekte olan Dibeybe'nin arabasına ateş açtı.

Libya'da yönetimde gerilim tırmanıyor. Libya Temsilciler Meclisi'nin bugün geçiş hükümetine liderlik etmesi için seçtiği yeni başbakanı duyurması bekleniyor. Açıklamadan sonra ülkede yeni bir iktidar kavgası ve buna bağlı çatışmalar yaşanabileceğinden endişe ediliyor.