İktidara yakınlığıyla bilinen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nde 'FETÖ' tartışması: 50 kişi istifa etti

İktidara yakınlığı ile bilinen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (MÜSİAD) 'FETÖ' tartışması istifa getirdi. MÜSİAD Bolu Şubesi, genel merkezin Genç MÜSİAD başkanlığı için önerdiği ismi “FETÖ" ile ilgili açıklamalarından dolayı kabul etmedi. Genel merkez, aynı isim konusunda ısrarcı olarak, Bolu Genç MÜSİAD'ın tamamen görevden alınmasını talep etti. Bunun üzerine yaşananlara tepki gösteren Bolu şubesinden 50 kişi birlikte istifa kararı aldı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, olay şöyle gelişti:

Genel Merkez, Bolu Genç MÜSİAD başkanlığı için İstanbul'dan bir genci önerdi. Bolu yönetimi ise “Bolu'dan kimse bulunamadı mı ?” diye serzenişte bulundu. Bolu Şube Başkanı Davut Uzun, önerilen gençle mülakat yaptı. Yönetim kurulu üyelerinin de olduğu mülakatta genç adaya 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ elebaşıyla ilgili görüşleri soruldu. Genç adayın “Fethullah Gülen'in dini yaşamı hakkında herhangi bir şey söyleyemem. Ülkemizde birçok iyilikleri de olmuştur” şeklinde cevap verdiği öğrenildi. Şube Başkanı Uzun, Gülen'in hain olduğunu söyleyince, genç isim ‘Kötü bir söz söyleyemeyeceğini' kaydetti.