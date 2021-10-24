İktidara yakınlığıyla bilinen 4 vakfa, yıl sonuna kadar 436 milyon TL kaynak aktarılacak

AKP'ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA, TÜRGEV, Ensar ve İlim Yayma Cemiyeti vakıflarına aylık 36 milyon 365 bin TL kaynak aktarılıyor. Yıl sonunda aktarılan kaynak 436 milyon 380 bin TL’yi bulacak.

TÜGVA, TÜRGEV, Ensar ve İlim Yayma Cemiyeti'nin Türkiye'nin birçok ilinde öğrenci yurtları bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bu vakıflara öğrenci başına 615 TL ödedi, bu yıl ise rakam 770 TL’ye yükseltildi. 4 vakfa aylık 36 milyon 365 bin TL kaynak aktarılıyor. Yıl sonunda aktarılan kaynak 436 milyon 380 bin TL’yi bulacak.

TÜRGEV'in yurt sayısı azaldı

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, yıllardır faaliyetini sürdüren İlim Yayma Cemiyeti’nin ülke genelinde tam 189 yurdu bulunuyor. Bu yurtlar üzerinden İstanbul’dan Antalya’ya, Hatay’dan Diyarbakır’a ülkenin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren İlim Yayma Cemiyeti’nin hem ortaöğretim hem de yükseköğretim düzeyinde yurtları var. Vakfın 190 yurdunun 27’si ortaöğretim, 163’ü yükseköğretim düzeyinde hizmet veriyor. Bu yurtlarda 31 bin 280 öğrenci kalıyor. İlim Yayma Cemiyeti’ne her ay 24 milyon 85 bin TL kaynak aktarılıyor. Yıl sonunda toplam tutar 289 milyonu geçecek.

Adını Karaman’da 46 çocuğa istismar vakasıyla tüm ülkenin duyduğu Ensar Vakfı’nın da onlarca yurdu bulunuyor. Vakfa ait ülke genelinde 63 yurt bulunuyor. Bu yurtlarda kalan öğrenci sayısı ise 6 bin 786. AKP ile oldukça yakın ilişkileri bulunan vakfın üyeleri arasında rektörlük yapan da var savcı ve hâkim olanlar da. Her ay 5 milyon 225 bin TL kaynak aktartılan vakfa yıl sonunda ödenen tutar 62 milyon 702 bin TL olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde kurulan TÜRGEV de iktidarın en gözde vakıflarından. Yönetiminde birçok bürokratı barındıran vakfın yurt sayısı 2019 yılında 49’a kadar yükselmişti. Ancak, AKP yerel seçimlerde birçok belediyeyi kaybedince yurtların sayısı da azaldı. TÜRGEV’in internet sitesinde yer alan bilgilere vakfın 3’ü ortaöğretim 18’i yükseköğretim olmak üzere toplam 21 yurdu bulunuyor. 2012’deki açıklamalarına göre ortalama her yurdunda 200 öğrenci olan vakfa 4 bin 200 öğrenci karşılığında her ay 3 milyon 234 bin TL aktarılıyor. Yıl sonunda vakfa toplam 38 milyon 808 bin TL aktarılmış olacak.

TÜGVA'ya yıl sonuna kadar ödenecek tutar 45 milyon TL

Son olarak TÜGVA ise doğrudan AKP’liler tarafından kurulmuş bir vakıf. Kurulduğu günden beri her zaman iktidar desteği gören vakfın birçok üyesi şu anda devletin çeşitli kademelerinde görev yapıyor. TÜGVA’nın toplam 44 yurdu bulunuyor. Yurtların tamamı yükseköğretime özel. Ayrıca TÜGVA ile TÜRGEV için ilginç bir ayrıntı daha bulunuyor. TÜRGEV’in yurtlarının tamamı ‘kız yurdu’yken TÜGVA’nın yurtlarının tamamı ise erkek yurdu. Ayrıca iki vakfın yönetiminde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan yer alıyor. TÜGVA’nın yurtlarında ise 4 bin 963 öğrenci kalıyor. Aylık 3 milyon 821 bin 510 TL kaynak aktarılan vakfa yıl sonunda ödenecek tutar 45 milyon 858 bin TL’yi aşacak.