İktidara yakın sendika yöneticileri, PTT'nin çeşitli müdürlüklerine atandı

Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen’in Genel Başkan Yardımcısı Memur Mevlüt Burgaç, Gaziantep PTT Başmüdürlüğüne atandı. Türk Haber-Sen Genel Başkan Yardımcısı Memur İlhan Yaman Manisa PTT Başmüdür Yardımcısı olarak atandı. Kocaeli Birlik Haber-Sen şube başkanı Tacettin Mazlum Kocaeli Başmüdür Yardımcısı atandı. Bu isimlerin yanı sıra birçok Birlik Haber-Sen üyesinin PTT’de üst düzey olarak atandığı dikkat çekti.

"Yandaş sendika hariç diğer sendikaya yaşam hakkı tanımıyorlar"

Birgün'den Sercan Meriç'in haberine göre, PTT’de sendikal ayrımcılığın had safhaya geldiğini belirten KESK Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu, “Yandaş diye tabir edilen sendikaların yöneticilerini hiç çekinmeden, memur olmalarına rağmen en üste konumlara, başmüdürlüklere atıyorlar. Türkiye’nin birçok yerinde müdür, şef, gibi yerlere bu isimleri yerleştirdiler. Bizim sendikamızın önüne adeta set örüyorlar. Kurumda sendikal çalışma yapmamız da zorlaşıyor. Liyakatsiz atamaların birçok kurumda olduğunu biliyoruz. Ama özellikle PTT’de son dönemde iyice arttı. İstanbul’da görev yapan baş dağıtıcı, yandaş sendikaya üye ve aynı zamanda AKP’den milletvekili aday adayı olmuş. Daha sonra Ege’deki bir PTT kurumuna başmüdür olarak atandı. Bu kadar pervasızca davranıyorlar. PTT’de hem iş barışını bozuyorlar hem de yandaş sendika hariç diğer sendikaya yaşam hakkı tanımıyorlar. Ayrıca sendika üyesi birçok arkadaşımız ve yöneticimiz kurum tarafından sürgün ediliyor” dedi.

Söz konusu atamaların iptali için devamlı dava açtıklarını belirten Damatoğlu, “Ancak PTT, bu davaların ardından yönetmeliğini değiştiriyor. Ardından yeni dava açmak zorunda kalıyoruz. Bu böyle sürüp gidiyor” ifadelerini kullandı.

"PTT’de parçalı bir istihdam söz konusu"

PTT’deki bir diğer sıkıntının da idari hizmet sözleşmeli personel alımı olduğuna değinen Damatoğlu, şunları söyledi: “Bu sistem aynı zamanda güvencesizliği getiriyor. İş yeri kapanırsa veya amirler çalışanlar hakkında olumsuz rapor düzenlerse, o kişi işten atılıyor. PTT’de parçalı bir istihdam söz konusu. 399'lu sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrolu olan personel var, taşeron çalıştırılanlar var, idari hizmet sözleşmeli personel var. Bunların yanında Varlık Fonu içerisinde olduğu için PTT’nin 30’a yakın iştiraki var. Burada da personel istihdam ediliyor. Bunların ne kadar maaş aldığı bilinmiyor. PTT’de personel eksikliği söz konusuyken, böyle liyakatsiz atamalar ve kadrolaşma kurumun itibarının sarsılmasına neden oluyor.”