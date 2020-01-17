"İktidara yakın Birlik Vakfı Başkanı Adalet Bakanlığı’ndan iki isim için mülakatta kolaylık istedi”

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, iktidara yakın ve kurucuları arasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Birlik Vakfı Başkanı Mehmet Alacacı' nın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yazı göndererek iki üyeleri için mülakatta yardım istediğini yazdı. Öztürk yazıda, “Sayın Bakanım, aşağıda isimleri yazılı kişiler, vakfımızın gönüldaşları olup mülakata gireceklerdir. Yardımlarınızı bekler, saygılar sunarım” ifadelerini kullanıldığını belirtti.

Öztürk, aynı vakıf başkanının Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’e Yargıtay’daki bir dosya için yardım istediğini belirti.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e Birlik Vakfı Başkanı'nın gönderdiği, “Evet gönderdim” diye de doğruladığı notu okuyalım:

“Sayın Başkanım; Çankaya İlçesi, Şehit Adem Yavuz Sokak, Hitit Apartmanı'nda daire sahibi Firdevs Şükran Berkol (rahmetli), bakıcısı ve yakınları tarafından dolandırılmış, dairesi ve parası gasp edilmiştir. Tek yeğeni olan ve Antalya'da doktor K.Ö. ilgililer hakkında dava açmıştır.

Dosya Yargıtay'da olup numarası 2016/1824'dır. Dava bittiğinde, vakfımız konferans salonu bitişiğindeki bu daireyi doktor, vakfımıza satacaktır. Yardımlarınızı bekler, saygılar sunarım.”

Bunları yazan başkan AKP'den aday olmuş, genel müdürlük yapmış, hatırlı bir isim. Neden bunları yazdığını sorduğumda da, “Herkes yapıyor. Milletvekilleri yapmıyor mu?” karşılığını verdi. İstekleri yerine getiriliyor mu, getirilmiyor mu bilemem. Ama Birlik Vakfı'nın antetli kağıdını, başkanın da imzasını taşıyan bu notlar da görmezden gelinemez.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da Birlik Vakfı'nın Kurucular Kurulu'nda yer alıyor.