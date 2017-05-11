"İktidara mensup siyasi figür"ün de adı karıştı; 5,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara beraat!

Yargıtay, 5 buçuk yaşındaki kız çocucuğunun, 16 yaşındaki teyze oğlu tarafından defalarca cinsel istismara uğramasına ilişkin davada beraat kararı verdi.

Kız çocuğunun durumu annesine bildirmesinin ortaya çıkan cinsel istismar skandalına ilişkin davanın ilk celsesinde 16 yaşındaki teyze oğlu tutuklanıyor. Kız çocuğu, tutuklanan teyze oğlunun babası tarafından da cinsel istismara uğradığını söylüyor.

Skandal olayı, Hürriyet'teki köşesine taşıyan Ayşe Arman, detayları Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü’den öğrendiğini söyledi.

İstismarcı çocuğa 12 yıl ceza verilirken. Çocuğun babası hakkında da suç duyurusu yapıldığını belirten Arman, "Ne var ki, bunca zaman geçmiş olmasına rağmen baba hakkında dava açılamıyor. Çünkü iktidara mensup siyasi bir figür kendisi" diyor. Davanın ilerleyen süreçte temyize gittiğini ifade eden Arman, Yargıtay'ın davayı bozarak, 10 ay sonra istismarcı nın beraat ettirildiğini aktardı.

Ayşe Arman'ın Hürriyet'teki yazısından bazı bölümler şöyle:

Bugün yazacağım olayı, 5.5 yaşında bir kız çocuğu yaşadı.

İsyan ediyorum.

Nefret ediyorum.

Kusmak istiyorum.

Olan biteni normal bir bünyenin kaldırabilmesi mümkün değil.

16 yaşındaki teyze oğlunun kendisine kötülük yaptığını söylüyor.

Hep ondan kaçmaya çalışıyor ama her defasında yakalanıyor.

Yakalanınca da yine o korkunç şeyi yaşamak durumunda kalıyor.

5.5 yaşında, yaşadığı şeyin adını bile bilmiyor.

Nasıl mı ortaya çıkıyor?

Sonunda, ağlayarak annesine gidiyor ve poposunu gösteriyor.

Anne gözleriyle gördüğü tahriş belirtileriyle durumu anlıyor.

Hemen karakola gidiyor, dava açılıyor.

İlk celsede, teyze oğlu tutuklanıyor. Karar duruşmasında, küçük kız, eniştenin de kendisine kötülük yaptığını söylüyor.

Korku filmi gibi!

Bir iğrençlik silsilesi!

Bu arada, ben bu vakayı Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü’den dinledim.

Gizlilik kararı olduğu için yer, zaman ve isim veremiyorum.

Ama bu ülkede yaşanmış ve yaşanmakta olan feci gerçeklerden sadece biri!

"Siyasi bir figür kendisi"

İstismarcı çocuk, 12 yıl ceza alıyor. Çocuğun babası hakkında da suç duyurusu yapılıyor, ne var ki, bunca zaman geçmiş olmasına rağmen baba hakkında dava açılamıyor.

Çünkü iktidara mensup siyasi bir figür kendisi!

Bu arada biliyorsunuz, cinsel istismar davalarını, pek çok STK temsilcileri takip ediyor.

Bu davayı da takip etmek istiyorlar. İstanbul Sözleşmesi gereği bu mümkün.

Ama nedense bu davada, sivil toplum kuruluşlarının müdahilliği kabul edilmiyor.

Neden acaba?!

Küçücük çocuk nasıl uydursun

İstismarcı teyze oğlu 12 yıl yedi ya, avukatı davayı temyiz ediyor.

Bu arada, 5.5 yaşındaki kız, üniversite hastanesinde rehabilite ediliyor. Daha sonra tedaviye ilaçla devam ediliyor. Kız çocuğun yaşadığı travma çok ağır tahmin edeceğiniz gibi...

Ama Aile Bakanlığı’nın müdahil avukatı nedense gelmiyor. Yani devletin çocuklara sahip çıkılması için görev verdiği hukukçusu görevini yapmıyor.

Neden acaba?!

Ve temyiz...

Yargıtay davayı bozuyor.

10 ay sonra, istismarcı beraat ettiriliyor.

Nedeni de...

(Önce hukuki dilde yazacağım sonra Türkçesini anlatacağım...)

Zorla alıkoyma değilmiş!

Kişiyi, hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmüne ilişkin olarak, dosya kapsamında toplanan delillere göre, sanığın cebir, tehdit veya hile kullanarak, mağdureyi alıkoyduğunun sabit olmadığı, bu nedenle eyleminin, TCK’nın 109/1 maddesi kapsamında kaldığı ve o hüküm uyarınca, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun zorla işlendiğinin çelişkili olması şeklindeki gerekçelerle bozulması gerektiği kanaatinde olduğumuzdan, suça sürüklenen çocuğun atılı suçlardan beratına çoğunlukla karar verilmiştir.

Yani Türkçesi, delil yetersizliği.

Zorla alıkoyma söz konusu değil, onlar oyun oynuyorlardı!!!

Yani nedir?

5.5 yaşındaki çocuk, her şeyi uydurdu! Cinsel eylem nedir bilmeyen bir çocuk nasıl uydurabilir?

Hangi hayal gücüyle uydurabilir?

O çocuk cinsel organ, anal seks filan nereden bilecek?

Peki popodaki tahrişler ne olacak? O tedaviler ne için yapıldı?

5.5 yaşındaki kız neden ilaç almak zorunda kaldı?

Akıl, mantık adına konuşun lütfen.

Bizi de yemeyin!

Mücadeleye devam

Haaa hikâye böyle bitti zannediyorsanız, yanılıyorsunuz.

Kadın örgütleri mücadeleye devam diyor.

Asıl şimdi, her şey yeniden başlıyor.

Bu davanın da takipçisi olacağım ve gelişmeleri yazmaya devam edeceğim...

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