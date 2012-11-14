'İktidara geldiğimizde pramitleri yıkacağız'

Mısır'da Taliban'ı örnek alan Selefiler, 'put' olarak nitelendirdikleri sfenkslerin, piramitlerin ve Mısır'daki tüm heykellerin yıkılması gerektiğini savunuyor

Mısır ’daki Selefi hareketinin önde gelen liderlerinden Şeyh Mercan Salim Cevheri, geçtiğimiz aylarda radikal grupların yaptığı piramitlerin yıkılması çağrısını yineledi. Cevheri, yerel Dream TV2 kanalında katıldığı programda, 'put' olarak nitelendirdiği sfenkslerin, piramitlerin ve Mısır’daki tüm heykellerin yıkılması gerektiğini savundu.

Taliban'ı örnek alıyorlar

Afganistan ’daki Taliban militanlarının 2001 yılında ülkedeki 2 büyük Buda heykelini tank ateşiyle parçalamasını örnek gösteren Cevheri, “İktidara geldiğimizde sfenks ve piramitleri yıkacağız. Mısır’ın dört bir yanındaki heykeller, Afganistan’daki kardeşlerimizin yaptığı gibi kırılmalı” diye konuştu.

Taliban örgütüyle bağlantısı olduğu bilinen Selefi Şeyh Cevheri, Mübarek döneminde 2 kez hapis yatmış, cezaevinden çıktıktan sonra ise Afganistan’a gitmişti. ABD ’nin Afganistan’daki bir hava saldırısında yaralandıktan sonra Suriye ’ye giden Cevheri, burada tutuklanmasının ardından Mısır’a gönderilmişti.

Önlem alındı

Mısır İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, radikal grupların tehditleri karşısında ülkenin milli gelir kaynağı sayılan önemli turistik eserlerini, olası saldırılara karşı korumak üzere gereken önlemlerin alındığını söyledi.