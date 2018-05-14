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"İktidar seçim kazanmak için ‘af' ipine sarılmışsa yüreği rahat değildir"

"Madem gerekliyse; neden altı ay önce, neden bir yıl önce çıkarmadınız?"

14 Mayıs 2018 13:28

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, hükümetin torba yasayla varlık barışı, imar barışı, üniversite affı gibi bir çok alanda af getirmesine ilişkin olarak "Bir iktidar seçim kazanmak için ‘af’ın ipine sarılmışsa yüreği rahat değildir.. " dedi. 

Tezkan, "Bir çok seçimde oldu ama bu kadarı olmadı.. Cumhur ittifakı bu seçimde ‘af’ ile seçimi kazanmayı hedefledi. Son kozunu oynadı... ‘Af’ın ipine asıldı.." ifadesini kullandı. 

"Bunu seçimi kazanmak için yapıyorsan.. İnsanlar da sorar bu neyin affıdır.." diyen Tezkan, "Haa… Bunlar gerekliydi diyecekler.. Ben de sorarım.. Madem gerekliyse; neden altı ay önce, neden bir yıl önce çıkarmadınız? Neden seçim arifesini seçtiniz?" diye sordu. 

 

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